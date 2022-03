I peperoni aiutano la memoria e la curcuma l'attenzione: gli alleati del cervello a tavola

Ogni organo del nostro corpo ha bisogno di specifici nutrienti e il cervello non può sottrarsi a questa regola. Da anni la ricerca sulla sana alimentazione si è concentrata principalmente sulla salute fisica e sul legame tra dieta, peso e malattie croniche. I nuovi studi in campo nutrizionale indicano come importanti gli effetti psichiatrici dell’alimentazione. È vero, il cibo ha anche un impatto sulla salute mentale. La connessione tra lo stomaco e il cervello è forte e inizia nell'utero, durante la gravidanza. L'intestino e il cervello provengono dalle stesse cellule dell'embrione, per questa ragione cervello e intestino rimangono collegati. Attraverso il nervo vago, un sistema di messaggistica chimica a due vie, spiega perché lo stress può innescare sentimenti di ansia nella mente e “farfalle” nello stomaco, cioè un certo movimento accentuato allo stomaco.

Il cibo può anche influenzare lo stato del microbioma e ad alcune specie di microbi intestinali sono state collegati tassi più elevati di depressione. Anche la serotonina chimica del cervello, che regola l'umore, ha una forte connessione intestinale. Solo il 5% della serotonina del corpo è prodotta nel cervello; il resto è preparato, immagazzinato e attivo nell’intestino. Come abbiamo sempre detto e gli psichiatri nutrizionisti concordano: il cibo non può sostituire i trattamenti farmacologici per la salute mentale, ma non dovrebbe nemmeno essere ignorato. Numerosi studi hanno suggerito che i cambiamenti nella dieta possono portare a miglioramenti significativi dell'umore e del benessere mentale. Spesso si cerca di influenzare l’umore mangiando cibi di conforto detti appunto confort-food come gelato, pizza o dolci, ma mentre quegli alimenti nell’immediatezza appagano, magari non rientrando nelle necessità della patologia, in un secondo tempo, potrebbero causare un senso di peggioramento. I cibi rossi (e quelli violacei) aiutano memoria, sonno e umore

Bisogna alimentarsi bene per curare la depressione e, mentre la prima ricerca ha scoperto che i cibi tradizionali confort-food non hanno un effetto significativo sull'umore, un numero crescente di ricerche mostra che il miglioramento della qualità della dieta di una persona può avere un effetto significativo sulla salute mentale. Si è accertato che gli interventi dietetici mirati hanno ridotto significativamente i sintomi della depressione. Circa la metà dei pazienti testati ha ricevuto consulenza nutrizionale per una dieta in stile mediterraneo, nonché ceste alimentari contenenti campioni di alimenti, alla fine dello studio, il gruppo ha mostrato un miglioramento significativamente maggiore dei sintomi della depressione e un terzo di loro aveva raggiunto la remissione completa, rispetto a solo l'8% del gruppo di supporto sociale di controllo. C'è ancora molto da imparare su quanti e quali alimenti possano migliorare la salute mentale. Uno studio durato un anno e pubblicato su JAMA nel 2019, ha rilevato che uno stile di dieta mediterranea riduce l'ansia ma non previene la depressione nelle persone ad alto rischio. Noi studiosi sappiamo che circa il 20% di tutto ciò si mangia va al cervello, infatti neurotrasmettitori e recettori critici vengono prodotti quando si mangiano nutrienti e amminoacidi specifici. Le cellule gliali, ad esempio, che costituiscono una parte sostanziale del cervello, dipendono dai grassi omega-3 e i minerali tra cui zinco, selenio e magnesio forniscono le basi per l'attività cellulare e il tessuto cerebrale e la sintesi di neurotrasmettitori che influenzano direttamente l'umore. Ferro, acido folico e vitamina B12 aiutano il corpo a produrre serotonina. Alimentazione, il porro alleato del fegato e dell'intestino di Giorgio e Caterina Calabrese 05 Gennaio 2022 di Giorgio e Caterina Calabrese

Gran parte della scienza sui possibili benefici per il cervello di vari alimenti è ancora nelle sue fasi iniziali e mangiare questi alimenti non comporterà cambiamenti di umore dall'oggi al domani. Ma incorporare molti di questi alimenti nei vari pasti migliorerà la qualità complessiva della dieta quotidiana ed evidenzierà miglioramenti dell’umore. In altri termini, il cibo non è farmaco ma se usato bene può incrementare i benefici, viceversa incrementare i problemi se non addirittura causarne. Nello specifico: verdure a foglia come spinaci, rucola, bietole per migliorare la memoria, il sonno e l'umore. Più è colorata la nostra alimentazione, più vantaggi ne trarrà il cervello. I colori vivaci di peperoni rossi, mirtilli, broccoli e melanzane possono influenzare la memoria, il sonno e l'umore, mentre i cibi rosso-violacei sono "giocatori potenti" in questa categoria. Sardine, salmone selvatico e merluzzo sono fonti di acidi grassi omega-3 a catena lunga essenziali per la salute del cervello. Noci, semi e legumi se ne consiglia una piccola quantità quotidiana di almeno uno di questi alimenti.

Spezie ed erbe aromatiche come cannella, rosmarino, salvia, zafferano e zenzero migliorano l’equilibrio dei microbi intestinali e aiutando anche a migliorare la memoria. Ad esempio la curcumina, ingrediente attivo della curcuma, migliora l’attenzione. Cioccolato fondente, mangiandone piccole quantità al giorno si può ottenere una riduzione dei sintomi depressivi, grazie alla ricchezza di flavonoli. Nutrire il cervello non è solo un possibile slogan pubblicitario.