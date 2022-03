Una vignaiola su 14 ha subìto violenze in cantina. Donne del vino: "Un corso per invertire la rotta"

Un corso per prevenire episodi di sessismo nelle imprese del vino, da far seguire ai dipendenti delle aziende per sensilizzare il personale e spingere le vittime a denunciare i casi. La proposta, che parte dal mondo del vino e si estende a tutte le imprese, verrà presentata lunedì 7 marzo al Senato in presenza della ministra delle Pari Opportunità, Elena Bonetti. A lanciare l’idea la wine expert Laura Donadoni attraverso l’Associazione Le Donne del Vino, quasi mille associate in tutta Italia. Un'idea che prende il via da casi concreti: da uno studio portato avanti dalle Donne del Vino nel 2021 tra le aziende vitivinicole delle vignaiole associate, emerge che una donna su 14 ha subìto episodi di violenza - intimidazioni e abusi - nei tre anni precedenti. E’ emerso "nello studio condotto dall’Università di Siena dal professore Lorenzo Zanni e dalla ricercatrice Elena Casprini – spiega Donatella Cinelli Colombini, presidente dell’Associazione Donne del Vino - Ma si tratta solo della punta dell’iceberg, perché come ben sappiamo, la stragrande maggioranza degli abusi rimane sommerso. Facendo conoscere questi corsi, le Donne del Vino sperano che venga riconosciuta la loro utilità e siano resi obbligatori. Chi pensa che la violenza verso le donne appartenga al passato, si illude". La ministra Bonetti, dal canto suo, ha appoggiato l'iniziativa: a questo punto si aspettano l'ufficialità e i finziamenti pubblici per portare avanti il progetto.

A gennaio, è la giornalista Laura Donadoni a lanciare l'idea: "Ho proposto alle Donne del Vino di organizzare dei corsi sul modello del “Sexual Harassment Prevention Training” che in California è obbligatorio per le aziende da 5 dipendenti in su. Si tratta di un corso on line di un'ora, composto da una serie di slide che illustra il rischio di abusi e prevaricazioni e quali siano gli strumenti a disposizione delle vittime per difendersi. Il dato positivo è che, in seguito all'introduzione dei corsi, dal 2018 ad oggi, le denunce di abusi sono aumentate: casi sommersi che in questo modo sono emersi grazie alla maggiore consapevolezza da parte delle vittime".

Donadoni in prima persona è stata bersaglio di episodi di violenza. "Sono stata vittima di sessismo e bullismo, episodi che ho denunciato - dice l'esperta di vino - Da allora, due anni fa, partenddo dalla mia esperienza personale, ho deciso di approfondire questi temi. E anche grazie alla mia attività social sono diventata un punto di riferimento per chi ha subito violenze, come è accaduto nel caso della sommelier Nicole che ha lasciato la sua associazione di sommelierie perchè obbligata a indossare la gonna come divisa di servizio. Penso che sensibilizzare aziende e dipendenti con un corso possa esser eun buon inizio, e il vino può fare da apripista: un bel messaggio, considerando che si tratta di un mondo fortemente maschilista". In California i corsi sono obbligatori ogni due anni per i dipendenti sempòlici e pogni anno per chi riveste ruoli apicali, e le imprese inottemperanti sono soggette a sanzioni.

Dal governo un appoggio concreto all'iniziativa. L'auspicio è che il Ministero possa anche sovvenzionare i corsi, i cui costi ammontano a poche migliaia di euro, essendo on line e con delle slide. Una battaglia che le Donne del Vinbo portano avanti da anni e che la ministra Bonetti ha fatto sua. "Introdurre la parità di genere nei luoghi di lavoro è uno degli assi strategici del governo per lo sviluppo dell’economia italiana. Lo dimostra l’adozione della prima Strategia Nazionale per la parità di genere nella nostra storia, adozione resa strutturale in legge di bilancio e che vede nella Strategia lo strumento trasversale di valutazione del raggiungimento degli obiettivi di parità nei progetti del Pnrr. E con la Certificazione per la parità di genere viene reso possibile un meccanismo di premiante verso le aziende virtuose, con sgravi e premialità - spiega la ministra Bonetti -. Auspico che il mondo del vino e in genere il settore agricolo diventino sempre più esempi di questo grande cambiamento nella cultura del lavoro. Un cambiamento vettore di sviluppo che vede protagoniste le donne e che farà risalire l’Italia dagli ultimi posti in Europa nel gender gap fra i Paesi europei".