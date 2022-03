Il concorso sulla pizza (casalinga): le migliori della seconda settimana

Una sfida imperdibile quella organizzata dall'Associazione Verace Pizza Napoletana: dal 24 febbraio al 24 marzo chiunque voglia può iscriversi al campionato mondiale di pizza più democratico in assoluto. Può partecipare chiunque, da qualsiasi nazione, l'unica cosa che conta è che la pizza sia fatta in casa e senza alcun utilizzo di tecniche professionali. Le uniche regole sono l'artigianalità del prodotto - anche nel caso decidessero di partecipare dei professionisti - e l'aderenza più o meno totale al disciplinare della Pizza Napoletana Stg. Da quest'anno, giunti oramai alla terza edizione, ci sono molte novità. La possibilità di gareggiare con una pizza fritta, in primis. E subito dopo la collaborazione speciale con ilGusto.it: ogni sabato in collaborazione con il pizzaziolo maestro AVPN Marco Leone, verranno selezionate le dieci pizze migliori della settimana, pubblicate poi sui nostri canali con un commento tecnico riguardante pregi e difetti delle preparazioni scelte. Tutti i dettagli del concorso nell'articolo di presentazione dell'iniziativa.



E con molte prove di gara di partecipanti non italiani, ecco le migliori 10 pizze di questa settimana, scelte in collaborazione con il maestro pizzaiolo Marco Leone