Alvernia, il regno dei vulcani che regala formaggi dal gusto esplosivo

La statua di Vercingetorige al centro di Place de Jaude, il cuore di Clermont-Ferrand, fronteggia il Puy de Dôme, che con i suoi 1.465 metri di altitudine domina la capitale dell’Alvernia. Estate e inverno, la sommità di questo gigante dormiente, mitica salita di tante edizioni del Tour de France, si raggiunge a bordo di un trenino a cremagliera, il Panoramique des Dôme. Panoramico il tragitto, ma senza pari lo scenario che si offre ai visitatori dalla vetta: gli ottanta vulcani della catena dei Puys da abbracciare con un solo sguardo.

A sud, il Puy de Sancy, con i suoi 1.886 metri, è il punto più alto del Massiccio Centrale, mentre ancora più lontano il Puy Mary (1.758 metri) è il tetto del Massiccio del Cantal. Un punto d’osservazione unico, quasi al centro della Francia, in inverno spesso spazzato dai venti e ricoperto di neve. Perché da qui all’Atlantico non ci sono più barriere e le perturbazioni che arrivano da Ovest si scaricano con frequenza sui vulcani d’Alvernia. Che sono anche una destinazione termale e sciistica, con tre stazioni ben attrezzate (Le Lioran, Le Mont-Dore e Super Besse) e offrono grandi scenari dal sapore nordico, dove praticare lo sci di fondo e le escursioni con le racchette, come sull’altopiano dell’Aubrac o alle pendici del Mont Mézenc.

Da quassù si scopriranno almeno due ragioni per cui l’Alvernia e i suoi vulcani sono una destinazione più che mai interessante dal punto di vista gastronomico. La prima, forse un po’ sottovalutata, condiziona il nostro star bene a tavola. La regione, protetta dal più grande parco naturale regionale d’Europa (395 mila ettari), è infatti considerata lo château d’eau di Francia, la riserva d’acqua nazionale. Non a caso molte delle acque minerali più famose arrivano da qui. Qualche nome: Volvic, Châteldon, Châteauneuf, St-Yorre, Vichy e poi altre minori che è curioso scoprire nella loro diversa composizione chimica e nell’abbinamento ai vari piatti.

La truffade, piatto tipico che può essere accompagnato con prosciutto crudo e carne di razza Salers (@Dario Bragaglia)

Non bisogna lasciarsi ingannare dalle rustiche apparenze di una regione di montagna. Gli alverniati sono sempre stati dei grandi ristoratori. Parigi è ancora piena di ristoranti gestiti da gente arrivata dal Puy del Dôme, dal Cantal, dalla Haute-Loire, dall’Allier. Un’emigrazione fortissima verso la capitale a partire dal 1850, tanto che solo qualche anno fa si stimava che il 40% dei caffè e delle brasserie parigine fosse in mano ad alverniati o a loro discendenti. Ma non è necessario “salire fino a Parigi”, come dicono qui, per gustare anche la cucina contemporanea. Régis Marcon, Serge Vieira, François Gagnaire sono nomi di chef stellati che non hanno bisogno di presentazioni e tengono ben alto il prestigio regionale.

E, a proposito di stelle e guide rosse, non bisogna dimenticare che Clermont-Ferrand è una delle capitali mondiali dei pneumatici, perché la Michelin è stata fondata qui nel lontano 1886. Nel quartiere di Montferrand, l’Aventure Michelin è lo spazio museale dove, in modo spettacolare e ludico, si ripercorre tutta l’epopea dei trasporti su gomma. E anche il luogo che custodisce tutte le edizioni della guida, nata come supporto agli automobilisti e diventata il vademecum dei gastronomi di tutto il mondo.

Cantine di affinamento del formaggio Saint-Nectaire (@Dario Bragaglia)

La seconda ragione di carattere gastronomico per visitare l’Alvernia è che da qui arriva un quarto della produzione casearia a denominazione protetta francese. Non solo quantità, beninteso, ma anche cinque formaggi star da scoprire percorrendo la Strada dei formaggi: Saint-Nectaire, Salers, Bleu d’Auvergne, Fourme d’Ambert e Cantal. In programma ci sono visite a caseifici, negozi, cantine di affinamento. A Beaune-le-Froid, nel comune di Murol, uno dei villaggi dove storicamente si produce il Saint-Nectaire fin dal XVI secolo, si visitano le cantine dei produttori, ma anche il forno del pane e il mulino ad acqua. La foresta che circonda il paese è adatta per passeggiate con le racchette o escursioni con gli sci.

Deposti gli attrezzi sportivi, c’è molto da vedere perché l’Alvernia offre uno straordinario patrimonio di arte romanica: la chiesa di Saint-Nectaire, appunto, ma anche Issoire, la Chaise-Dieu e Notre-Dame-du Port a Clermont-Ferrand. E a cena, da provare almeno una volta la truffade, piatto emblematico, in cui la toma del Cantal incontra le patate di montagna. Da accompagnare con un bicchiere di Saint-Pourçain, il più famoso vino dell’Alvernia, dato quasi per scomparso qualche tempo fa e meritevole invece di essere riscoperto.