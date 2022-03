Vinitaly 2022, l'edizione delle novità: in fiera i professionisti, per il pubblico molti eventi in città dal nostro inviato Maurizio Tropeano

Un'edizione di Vinitaly

Il direttore di Veronafiere Giovanni Mantovani anticipa in questa intervista come cambierà l'appuntamento di aprile: più spazio per il biologico, masteclass sui vini artigianali, attenzione agli orange e il debutto dello spazio mixology. Non ci saranno operatori russi a causa della guerra e cinesi per colpa della pandemia, ma arriveranno americani, europei e inglesi