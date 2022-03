Si arriverà a boicottare anche l'insalata russa? Eppure in molti Paesi si chiama "italiana"

Se il cocktail Moscow Mule nei bar americani ora diventa Kiev Mule, c’è un piatto dal nome che evoca inequivocabilmente la Russia che difficilmente potrà essere ribattezzato, perché sarebbe un colpo di spugna su una delle preparazioni gastronomiche più famose al mondo. Si parla, ovviamente, dell’insalata russa, il classico delle feste di fine anno, che ha estimatori irriducibili in tutte le stagioni.

Basta Moscow Mule, nei bar americani il cocktail diventa Kiev Mule di Eleonora Cozzella 03 Marzo 2022 di Eleonora Cozzella

Per gli italiani è, appunto, l’insalata russa, e lo è a ragione visto che a inventarla è stato uno chef in Russia intorno alla metà dell’Ottocento. Tale chef, Lucien Olivier, però non era russo, o meglio, benché nato in Russia era di origini belghe e francesi, come lascia intuire anche il suo nome. Olivier, insieme all’uomo d’affari Yakov Pegov, allora era il proprietario del ristorante di maggior successo nel centro di Mosca, l’Ermitage, anche riportato come Hermitage, un locale leggendario amato da personalità della cultura (Tchaikovsky, per esempio, festeggiò lì il suo matrimonio), dell’aristocrazia (per cui Olivier in precedenza aveva lavorato come chef privato) e anche dai gourmet che arrivavano da lontano per il suo menu dalle raffinate note francesi.

Il ristorante Ermitage

Nella cucina di quel tempio del buon gusto intorno al 1864 Olivier creò quello che divenne il piatto iconico del ristorante: l’insalata Olivier, per la quale - si racconta - arrivava a utilizzare anche più di 100 ingredienti: carne di gallo cedrone, patate, cetrioli freschi, carne di fagiano, lingua di vitello, caviale, lattuga, anatra affumicata, uova sode, capperi code di gambero. Verosimilmente variava a seconda delle stagioni. Purtroppo, la lista degli ingredienti Olivier se l’è portata nella tomba, insieme a quella dello straordinario condimento di quel piatto. Sappiamo solo che era preparato con olio d’oliva provenzale, aceto di vino francese e senape, oltre a spezie che sono rimaste avvolte nel mistero. Ovviamente doveva esserci anche il tuorlo d’uovo perché diventasse una maionese.

L’insalata Olivier era un tale successo che non c’era cena all’Ermiitage in cui il piatto non arrivasse in tavola. E nella storia straordinaria dell’insalata russa, anzi dell’insalata Olivier, non manca neppure una nota da giallo. Una volta uno dei collaboratori di Lucien Olivier tentò di rubare la ricetta approfittando di un attimo in cui il suo capo dovette allontanarsi per un’emergenza. Lo chef dell’Ermitage, infatti, era solito preparare l’insuperabile salsa che avvolgeva l’insalata in una cucina privata, al termine del servizio con i clienti. Così quella sera il sous-chef Ivan Ivanov si intrufolò nel sancta sanctorum gastronomico di Olivier e, osservando quanto c’era sul tavolo, pensò di dedurre gli ingredienti utilizzati per la famosissima insalata. Ivanov poi diede le dimissioni e andò a lavorare come chef al Moskva, un ristorante di livello inferiore dell’Ermitage, dove cominciò a proporre un’insalata denominata “Insalata metropolitana” (in russo Stolichny), che ambiva a competere con l’insalata Olivier.

Il ristorante Ermitage

Niente da fare. A detta dei critici gastronomici dell’epoca, l’insalata di Lucien Olivier restava insuperabile. La notorietà del piatto sopravvisse al suo creatore, morto nel 1883 a Yalta per un infarto, ma seppellito a Mosca con grandi onori. In Russia e in gran parte dei Paesi dell’area ex sovietica l’insalata Olivier continua ad essere un must per le grandi occasioni, con infinite variazioni e semplificazioni della ricetta originale (sconosciuta), che prevedono sempre la presenza di carne (ma il gallo cedrone già da dopo la Rivoluzione è stato sostituito da salsiccia o mortadella).

Il nome insalata Olivier è ancora utilizzato in Russia, Ucraina, Kazakistan e Georgia. In Bulgaria, Albania, Serbia, Macedonia settentrionale è chiamata insalata russa ed è preparata con patate, carote, piselli, sottaceti e dadini di salame o di prosciutto. In Ungheria è l’insalata di carne alla russa. In Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia diventa insalata francese, in Romania è detta insalata di manzo, benché contenga sia cubetti di carne di manzo ma anche di pollo, oltre che dadini di patate e carote, maionese e i tradizionali sottaceti "Murturi", ma a Bucarest e dintorni la si trova anche in versione vegetariana.

Corsi e ricorsi della storia - certi cambiamenti di nome non sono una novità - in Turchia durante la Guerra Fredda l’insalata russa divenne per tutti insalata americana, una preparazione che prevede l’aggiunta di barbabietole ai tradizionali ingredienti. In Polonia non si parla di Russia: è l’insalata vegetale in cui non c’è mai carne ma possono esserci dadini di mela e sottaceti. In Slesia, però, a patate, piselli e carote avvolti nella maionese vengono spesso aggiunte anche aringhe marinate. Per i cechi e gli slovacchi la stessa preparazione è semplicemente insalata di patate. Il nome insalata russa è invece popolare in tutto il sud Europa. Grecia, Italia e Spagna, dove l’ensaladilla rusa è una delle tapas più popolari nei bar. Il nome “ensalada rusa” è stato ovviamente esportato in tutto il Sud America.

La sorpresa arriva dal Nord: in Islanda, Danimarca, Svezia e Norvegia l’insalata con carote, piselli, patate e maionese è chiamata insalata italiana, e viene servita su fette di pane con carne affumicata. In Finlandia si spingono oltre, e sostituiscono le patate con spaghetti o altri formati di pasta nell’intento di renderla ancora "più italiana"...