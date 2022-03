L'8 marzo in un piatto: dalla pasta alla Norma alla Margherita

Se il cibo è un termine maschile, la cucina è donna. Come dire: un gioco di generi (semantici oltre che alimentari) che l'8 marzo porta a immaginare un menu con un carrello di piatti dedicati a nomi e personaggi femminili. Un modo per celebrare la Giornata, non la festa, che ricorda l'origine delle lotte per i diritti e l'emancipazione delle donne, con un pranzo o una cena. Il menu ideale proposto da IlGusto parte da un famoso primo che racconta i sapori del sud, continua con una pizza reale e approda al dessert con torte floreali e dolci dedicati a famiglie in rosa.

Si inizia con la Pasta alla Norma, con anima e sapori di Sicilia. Ci sono due versioni riguardo l'origine del nome. Secondo la prima sarebbe stata battezzato così dal commediografo catanese Nino Martoglio che, esaltato dalla bontà della pietanza avrebbe esclamato: “Chista è 'na vera Norma!”. Riferendosi alla celebre opera del compositore Vincenzo Bellini, suo conterraneo. Opera diventata anche uno dei cavalli di battaglia di una donna celebre come Maria Callas che l’ha registrata per ben due volte, nel 1954 e nel 1960. Per la seconda versione invece il piatto venne ideato da uno chef siciliano il 26 dicembre 1831 quando l'opera debuttò, sottotono, per la prima volta al Teatro alla Scala di Milano. Qualcuno sostiene che fu ispirato anche dal cognome della prima interprete di Norma, la soprano Giuditta Pasta. Una versione creativa e gourmet è quella suggerita dallo chef Giuseppe Biuso ai fornelli del ristorante stellato Il Cappero, alla isole Eolie, a Vulcano. "È un piatto semplice ma esplosivo, pur con sapori delicati e in questo rivedo la donna in tutto il suo splendore - spiega Biuso -. La mia, con il Tortello Norma, è una rivisitazione che stravolge l'originale (che prevede l'uso di pasta secca corta e non ripiena, ndr) alla vista ma non nel gusto. Perché, come la ricetta classica che affonda le radici nella tradizione povera della cucina siciliana, basata su alcuni ingredienti tipici come melanzane, pomodori, ricotta salata e basilico, è un mix di profumi e colori che richiama le suggestioni di una terra splendida".

Chi non vuole un primo piatto può optare per la pizza, come la Margherita che deve il suo storico nome all'omonima regina che, nel 1889, andò in visita a Napoli. Quando chiese di assaggiare una pizza il pizzaiolo Raffaele Esposito invece di prepararne una classica, con il solo pomodoro, pensò di aggiungere della mozzarella e qualche foglia di basilico. Un successo "reale" per un simbolo partenopeo e italiano a tutto tondo. Marco Quilntili pizza-chef campano fra i più creativi, nelle sue pizzerie a Napoli e a Roma le riserva sempre un posto d'onore (e di gusto). "Per me la Margherita non poteva che essere dedicata a una donna, perché con i suoi colori, il rosso del pomodoro, il bianco della mozzarella e il verde del basilico rappresenta la nostra madre terra, l'Italia. La mia è una versione gourmet perché ammette solo ingredienti di qualità ed esalta i prodotti, eccellenze del territorio. Ed è leggerissima, perfettamente digeribile: il panetto è il più piccolo al mondo usato per la pizza napoletana, solo 230 grammi".

Alla fine si arriva al dolce. E non può non esserci la Torta Mimosa, simbolo di questo giorno che riprende il fiore che viene regalato ad amiche, colleghe, conoscenti, sorelle, figlie, moglie e amanti, ed è anche un nome di donna. "La Mimosa tradizionale - sottolinea Anna Gerasi la pasticciera bresciana che rappresenterà l'Italia al campionato mondiale di cioccolato, unica donna a gareggiare - è un classico intramontabile con pan di Spagna, crema pasticciera e chantilly e per le persone che amano la tradizione è sempre presente nella nostra pasticceria. La mia versione moderna si chiama Wonder Woman, è una mousse leggera allo yogurt con all’interno una geleè e una mousse agli agrumi del Garda. L’abbiamo chiamata così perché è così che vediamo tutte le donne. Perché studiano di brutto, lavorano fino a tardi oppure tutte e due le cose, curano la famiglia, la casa ,si svegliano alle sei e sono sempre guerriere.Sono un miscuglio di energia e cervello sono super donne e non lo sono solo l’8 marzo ma 365 giorni l’anno. Girl Power ogni giorno!". Come dessert lo chef trentino Alessandro Gilmozzi deus ex machina del ristorante stellato El Molin in Val di Fiemme, propone un dolce-amaro in omaggio alle sue amate Emanuela, Alessia e Benedetta. A loro è dedicato "Pane, formaggio, bacche dolci e amaro". "Il piatto - ci racconta - nasce perché le mie donne, moglie e figlie, una è infermiera, l'altra biatleta che pratica biathlon, adorano il pane e i dolci ma sono anche un po’ 'amare' Ed è anche per questo che le amo tanto. Ho messo assieme una crema al mascarpone e caprino abbinata a un gelato al lievito madre, bacche dolci come cranberry, una punta di amaro data da un bitter di mia produzione e dei fagioli fermentati che danno cremosità al tutto".

Le ricette

Il Tortello Norma - di Giuseppe Biuso

Ingredienti per 4 persone: Per la pasta fresca: 9 tuorli, un uovo intero, 75 gr farina di semola, 250 gr farina 00. Per la crema di melanzana: 6 melanzane. Per la crema di pomodoro confit: 1 kg pomodorini datterino, 20 gr zucchero a velo, 10 foglie di basilico, zeste di arancia,limone e lime, 1 spicchio d’aglio. Per la crema di ricotta salata: 250 gr ricotta salata, 70 gr panna



Procedimento: Tagliare a metà le melanzane, inciderle e insaporirle con olio, sale e pepe infornare a 180°c per 15/20 minuti, successivamente passarle a cutter con tutta la buccia, per dare un sapore di abbrustolito. Una volta ottenuta la crema setacciarla con un colino a maglia fine. Preparare la pasta per il tortello, versare in una planetaria le farine, aggiungere i tuorli e l’uovo intero e quando l’impasto risulta liscio ed omogeneo lasciarlo riposare per 30 minuti circa. Quindi stendere la pasta in una sfogliatrice, tagliarla con un coppa pasta rotondo, farcire con la crema di melanzane precedentemente preparata, chiudere a metà il tortello formando una mezza luna e unite le 2 punte. Intanto lavare e tagliare a metà i pomodorini e poi condirli con olio, sale, pepe, zucchero a velo, erbe e le zeste di agrumi. Cuocerli in forno per 2 ore a 80 °C per farli appassire. Una volta pronti frullarli con un mixer fino a ottenere una crema omogenea e setacciare. Tagliare a pezzetti la ricotta salata aggiungendo la panna, frullare e rassodare in frigo. Stendere la crema di pomodoro confit in un piatto tondo bianco a formare una “ S ” impiattare i tortelli precedentemente cotti in acqua, e successivamente passati in padella con olio extra vergine di oliva e acqua di cottura. Fare dei spuntoncini di ricotta salata e completare con la concassè di pomodoro la crema di melanzane e le foglioline di basilico.





La Pizza Margherita - di Marco Quintili

Ingredienti per una pizza: Per l'impasto: 130 gr farina, 100 gr acqua, 0,2 gr lievito, 3 gr sale. Per il topping: 50 gr pomodoro San Marzano Dop dell’agro sarnese rigorosamente schiacciato a mano, 80 gr fior di latte dei monti Lattari, un bocconcino da 25 gr di mozzarella di bufala campana, Parmigiano Reggiano, foglioline di basilico, terriccio di olio extra vergine d'oliva campano



Procedimento: Mescolare l'impasto per circa 12 minuti in una planetaria e lasciarlo riposare il frigo per 18 ore. Dopo di che formare la pallina e farla lievitare per altre 8 ore sempre in frigo a circa 4 gradi. Stendere il topping con pomodoro, una spolverata di Parmigiano e a metà cottura il fio di latte. Cuocere per 3/5 minuti al forno. All'uscita aggiungere qualche foglia di basilico e il terriccio di olio extra vergine di oliva campano. E al centro della pizza mettere un bocconcino di mozzarella di bufala.

La Torta Wonder Woman di Anna Gerasi

Ingredienti (per 4 persone): Per l'inserto di gelatina: 74 gr succo di mandarino e arancia, 10 gr gelatina reidratata, 9 gr destrosio, 7 gr succo di limone. Per la mousse esterna: 50 gr yogurt, 66 gr succo di arancia e limone, 25 gr gelatina reidratata (1/6), 46 gr meringa italiana, 113 gr panna, 1/2 scorza limone. Per la glassa a specchio: 33 gr acqua minerale, 66 gr glucosio, 1 gr colorante idrosolubile giallo, 66 gr zucchero, 26 gr gelatina reidratata (1/6), 66 gr cioccolato bianco, 44 gr latte condensato. Per il biscuit: 125 gr uova, 5 gr miele, 50 gr farina, 70 gr zucchero, 1/2 bacca di vaniglia





Procedimento: Scaldare tutti gli ingredienti portandoli a 40 gradi mescolandoli con un frustino, emulsionare e versare nello stampo per l’inserto, lasciare raffreddare in freezer, sformare e mantenerlo in negativo fino all’utilizzo.Montare la meringa italiana, nel frattempo scaldare succo di frutta, unire yogurt e gelatina fusa, mixare e aggiungere meringa italiana e panna semimontata. Unire acqua, glucosio e zucchero, portare a 103 gradi. Aggiungere tutto il resto e riportare a bollore. Emulsionare e filtrare, versare in un contenitore e lasciare in frigorifero per 12 ore coperta con una pellicola a contatto. Per il biscuit montare le uova con lo zucchero, unire tutto il resto e amalgamare delicatamente, stendere l’impasto su carta da forno e cuocere per 6-7 minuti a 220 gradi. Tagliare con il coppapasta a misura. Versare la mousse nello stampo di silicone scelto fino a 3/4 e introdurre l’inserto. Abbattere in temperatura negativa e nel frattempo scaldare la glassa a 31 gradi. Sformare la mousse e disporla sulla griglia e glassare. Posizionarla su un piattino e decorarla a piacimento.





La Torta Mimosa classica di Anna Gerasi

Ingredienti per 4 persone: Per il Pan di Spagna: 225 gr uova, 182 gr zucchero, 113 gr tuorlo d'uovo, 115 gr farina, 64 gr fecola, 1 bacca vaniglia, 1/2 zeste limone. Per la crema pasticciera: 100 gr latte, 9 gr panna, 36 gr zucchero, 9 gr amido di riso, 27 gr tuorlo, 1/2 bacca di vaniglia, 1/2 zeste limone. Per la crema chantilly: 180 gr crema pasticciera, 520 gr panna.



Procedimento: Per il Pan di Spagna montare le uova con lo zucchero e gli aromi e poi a filo aggiungere i tuorli e poi le polveri . Cuocere a 180° per 40 minuti. Tagliare il Pan di Spagna in tre strati, l’ultimo leggermente più piccolo per creare una cupoletta. Per la crema pasticciera scaldare latte e panna, mescolare le polveri e poi unire al tuorlo, versare i liquidi e cuocere fino 82gradi, raffreddare velocemente e conservare con pellicola a contatto. Per la crema chantilly montare la panna e unire la crema pasticciera. Farcire ricoprendo la torta e, nel frattempo, tagliare a cubetti di circa 1 centimetro il Pan di Spagna rimanente per decorare il tutto.





Dolce amaro per Emanuela, Alessia e Benedetta di Alessandro Gilmozzi

Ingredienti (per 4 persone): 1,7 lt acqua, 368 gr zucchero,112 gr isomalto, 10 gr miele, 200 gr lievito madre,1 lt succo di mirtillo, 9 gr iota, 500 ml amaro dello Chef, 500 gr mascarpone, 500 gr cagliata di caprino, 500 gr panna, 4 uova, 10 gr orchidea, 500 gr fagioli, 20 gr sale



Procedimento: Per il sorbetto porre in un padellino acqua, zucchero, isomalto e miele portando il tutto a 64 °C da far sciogliere gli zuccheri. Aggiungere il lievito madre, frullare il tutto e metterlo in un Paco Jet. Per le bacche di mirtillo porre in un padellino succo di mirtillo e iota, portare a 70 °C e aggiungendo l’acqua poco alla volta. Sferificare in stampini a forma di bacche e congelare. Per i pop corn di amaro porre in un padellino tutti gli ingredienti9 e portare il tutto a 70°C per abbassare il grado alcolico, una volta raffreddato il composto inserirlo in un sifone da Selz, agitare energicamente prima di sifonarlo direttamente nell’ azoto liquido per creare i Pop Corn. Per la crema al mascarpone e caprino montare in planetaria le uova con lo zucchero, a parte amalgamare mascarpone e cagliata di caprino e infine aggiungere la panna precedentemente fatta bollire e poi raffreddata fino al raggiungimento dei 40°C , unire il composto di zucchero e uova al composto di cagliata e mascarpone senza farlo “strappare” infine aggiungere l’orchidea. Prima dell’utilizzo, fare riposare un giorno. Per i fagioli fermentati porre tutti gli ingredienti in un fermentatore e lasciarli per 25 ore, scolarli e passarli al setaccio. Creare poi con il composto una crema da riporre in stampini e congelare. Alla base del piatto, grattugiare una generosa dose di fagioli fermentati, aggiungere sopra una quenelle di sorbetto al lievito madre, le finte bacche di mirtilli e i pop corn di amaro, servire la crema al mascarpone e caprino a parte in una salsiera per essere servita al momento