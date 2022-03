Solaika Marrocco, unica donna neostellata: "Per noi donne ancora poche possibilità"

Donna, giovane e stellata. Una carta d'identità per nulla scontata quella di Solaika Marrocco, chef 26enne originaria di Gallipoli e alla guida della cucina del Primo Restaurant di Lecce. Nell’ultima edizione della Guida Michelin Italia, lei è risultata l’unica cuoca a ricevere il prestigioso riconoscimento. Primato che in occasione della Festa della Donna ha una doppia valenza. Da un lato, dà risalto alla new wave della ristorazione tricolore; dall’altro, sottolinea come «di fronte a capacità uguali in senso tecnico, ci siano ancora poche possibilità per le donne di emergere», racconta Marrocco.

«Per me l’ispirazione a mettermi dietro ai fornelli è arrivata da mia madre, dalla sua attenzione e cura nel fare la spesa e proporci ogni giorno dei piatti nutrienti e pieni di sapore», racconta la chef nata e cresciuta in una famiglia numerosa e con una forte maggioranza femminile (oltre alla mamma, due sorelle maggiori). Un universo di donne da cui Marrocco ha pescato a piene mani. Il risultato? «Una cucina che arriva chiara e diretta al cliente. Una proposta equilibrata capace di restituire al palato tutti gli ingredienti che sono indicati nel menu. D’altronde, come noi bambini ci affidavamo a nostra mamma, anche il cliente quando entra al ristorante si affida a noi, rinnovando quel senso di responsabilità che lega ogni nucleo famigliare e di cui le donne sono molto spesso le migliori interpreti».

Ecco allora che, per la Festa della Donna, prende vita una proposta virtuale capace di tradurre nel piatto tutto ciò: «Per celebrare questa ricorrenza punterei su abbinamenti decisi ma capaci di trasferire quella complessità e stratificazione che caratterizza il mondo femminile. Il tutto utilizzando materie prime di stagione, che raccontano il territorio nel quale sono cresciuta e che mi ha permesso di arrivare al successo della Stella Michelin. Il tutto senza dimenticare il mio ingrediente preferito: il pomodoro, che si presta a molteplici utilizzi e lavorazioni così come le donne sono naturalmente multitasking», afferma Marrocco. E nel calice? «Sicuramente un rosé: morbido al primo assaggio ma capace di crescere di intensità a ogni sorso».

Una passione che purtroppo si scontra con l’amaro di una condizione professionale che ancora non riesce a premiare fino in fondo la determinazione delle donne. Secondo un recente sondaggio della piattaforma di prenotazione online The Fork, infatti, se da un lato il 72% delle chef interpellate dice di poter contare su un lungo rapporto professionale con il locale in cui lavora (che in molti casi coincide con l’apertura stessa del ristorante), dall’altro ancora un 39% dichiara di aver incontrato parecchi ostacoli a causa del proprio genere. Non solo, ma poco meno di due su tre (il 60%) dichiarano che essere uomo facilita il percorso lavorativo nella ristorazione. «La questione, secondo me, ha una portata più ampia – afferma Marrocco –. La società in cui viviamo non è ancora paritaria in termini di possibilità. E la ristorazione, così come tutto il mondo dei fornitori che ci ruota attorno, non fa differenza. Eppure, noi donne siamo naturalmente portate per essere leader, per prenderci responsabilità e ricoprire ruoli di guida. Serve un cambio culturale. E anche pratico smettendo di considerare troppo gravosi per le donne alcuni lavori piuttosto che altri. Qualcosa è cambiato negli ultimi anni, alcuni stereotipi sono stati abbattuti ma di strada da fare ce n’è ancora molta perché ci portiamo dietro un retaggio antico, difficile da scalfire. Fortunatamente la solidarietà femminile travalica tutto ciò». Non a caso, sempre secondo il sondaggio di The Fork, sebbene il 60% delle lavoratrici della ristorazione abbia affermato che nel locale in cui lavora non è presente una chef, oltre la metà (52%) è convinta che il loro numero sia aumentato negli ultimi 5 anni.

E l’esempio di Solaika Marrocco conferma questo trend, fatto di sacrifici, curiosità e tanta voglia di mettersi alla prova: «Dopo l’alberghiero ho continuato la mia formazione da autodidatta fino all’approdo al Primo Restaurant che, dal 2017, rappresenta la mia casa culinaria. Si è trattato di un percorso sfidante, in cui il lavoro è stata la priorità. O meglio, quello strumento grazie al quale affrancarmi dalle distinzioni di genere e raggiungere gli obiettivi che mi ero prefissata», racconta. Anche dal punto di vista economico: «Man mano che crescevano le mie competenze aumentava, in modo lineare, anche il riconoscimento salariale. Insomma, a parlare per me è sempre stato il lavoro, quello che faccio fin da bambina». Una determinazione che per Marrocco è la cifra della nuova ondata di chef italiani, sia uomini che donne, che si sta affacciando al mondo dell’alta cucina professionale. «Senza dimenticare una buona dose di umiltà: bisogna guardare ai propri obiettivi, a ciò che sta di fronte, ma sempre con i piedi per terra. Perché i sogni non si realizzano ad occhi chiusi», conclude Marrocco.