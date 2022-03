Tel Aviv è tornata: ecco dove riscoprirla a tavola

TEL AVIV. Riaprono i confini di Israele ai turisti e si vola a Tel Aviv per il ritorno sul palco della rockstar idolatrata, che si era dovuta ritirare dalle scene per un po’. Ci si può aspettare di ritrovarne intatta l’energia, che è il vero elemento di attrazione della micrometropoli del Mediterraneo orientale. Per il resto, molto è cambiato, a cominciare da panorami urbani e skyline. La Tel Aviv da riscoprire è un po’ più matura, cerca di darsi un tono sofisticato (che non le si addice e, per fortuna, non ci riesce più di tanto), è certamente più cara (la città più costosa in cui vivere, secondo l’Economist). Eppure non si può non amarla alla follia. E lo stesso vale per i suoi ristoranti.

Cucina italiana da Hess 4 Il viaggio di formazione culinaria ha inizio da Asif, che in ebraico significa sia “raccolto” sia “raccolta”. Nella parola polisemica è racchiusa la sua missione: storie e persone che si interessano alla cultura del cibo. All’ammezzato che affaccia sul caffè/ristorante omonimo, c’è una piccola biblioteca con sala di lettura per gli oltre 2 mila volumi e riviste in ebraico, arabo e inglese. Il focus è nel piatto: ricette, gastronomia e tecniche di cucina. Ma anche intorno al piatto: tecnologia, sostenibilità e storia. Una sezione importante è dedicata alle cucine levantine: israeliana, palestinese, libanese, turca, siriana. Nella carta del ristorante e tra gli scaffali del deli-shop (concepiti dai ristoratori di due insegne di Giaffa, Puaa e Shifra), si prende confidenza con selezionati produttori locali di vini e formaggi.

A guidare OCD, in cima alle classifiche internazionali, c’è lo chef Raz Rahav La mattina è il momento ideale per la colazione in stile “kibbutz”. Il pranzo e la cena sono esplorazioni culinarie della regione mediorientale. La chicca è sul tetto, da scoprire il venerdì a mezzogiorno. Un profumatissimo orto urbano, circondato da grattacieli, con muri di basilico, menta e za’atar. L’assenza della Michelin in Israele non significa che non si trovino insegne fine-dining. Sei ristoranti – cinque a Tel Aviv e uno ad Ashdod – sono stati inclusi da San Pellegrino tra i “Top 50” di Medio Oriente e Nord Africa. In cima alla classifica locale c’è OCD, guidato dallo chef Raz Rahav (32 anni), che si è classificato terzo. Seguìto, al nono posto, da George & John, nell’elegante Hotel Drisco, con Tomer Tal a capo della brigata. «OCD – spiega Rahav mentre tiene d’occhio l’andirivieni della brigata – porta il nome della sindrome ossessivo-compulsiva perché la sua identità è il controllo. Qui il cliente non sceglie nulla, né cosa mangiare né dove sedersi».

«OCD – spiega Rahav mentre tiene d'occhio l'andirivieni della brigata – porta il nome della sindrome ossessivo-compulsiva perché la sua identità è il controllo. Qui il cliente non sceglie nulla, né cosa mangiare né dove sedersi». OPA, sotto la guida di Shirel Berger (30 anni). In ogni piatto la chef presenta un ingrediente per volta, lo esplora, lo trasforma. La fragola, l'arancia rossa, il broccolo, la carota, un fungo. Ma guai a usare il termine vegano. Qui è tabù. «Non sono vegana - chiarisce Berger a inizio servizio, mentre la brigata e la sala si rivolgono a lei come all'oracolo – e odio i ristoranti vegani. Qui viene un pubblico curioso del cibo del futuro. La cucina non deve solo riempire la pancia. Deve far riflettere».

Le proposte di Oasis della chef Rima Olvera Donne forti e di talento, in cucina a Tel Aviv, se ne trovano. Avivit Priel è la regina delle tapas mediterranee di Ouzeria, mentre l’Oasis di Rima Olvera, chef dall’anima tormentata, offre una delle cucine più “diverse” in città. Come se invitasse i clienti a cena a casa sua, Olvera è solita postare su Facebook che amici o parenti hanno portato per lei in valigia da mete lontane ingredienti introvabili in Israele. Quelle sono occasioni da non perdere, che durano a volte un giorno solo. Sulla stessa strada, a pochi isolati di distanza, si passa dal brunch al tè in stile british, dal classico aperitivo Martini fino alla cena fusion franco-vietnamita del Montefiore, nell’omonimo – adorabile – boutique hotel. Per gli amanti del design, “a”, una delle insegne più recenti (novembre 2021) ha aperto al secondo piano della Torre Azrieli Sarona. L’ingegnosità culinaria dello chef Yuval Ben-Neriah nell’affrontare la tradizione giapponese attrae tanto quanto gli spazi progettati dallo studio di architettura Baranowitz & Goldberg.