Tuma persa: cuore di Sicilia ritrovato

Il conduttore televisivo statunitense Clifton Fadiman affermò che “Il formaggio è la corsa del latte verso l’immortalità”. Forse pensò a questo Salvatore Passalacqua in quel di Castronovo (Palermo), quando diede vita alla sua Tuma Persa, riuscendo nel difficile compito di produrre il formaggio più antico e misterioso di Sicilia. La storia di questo produttore coraggioso nasce alla fine degli anni ’80, con la creazione del primo formaggio a pasta molle dell’isola: il “Fior di Garofalo”.



Gli esperimenti crescono di pari passo alla notorietà, fin quando un avvenimento cambia il corso della storia. Il ritrovamento di un libricino del 1936, “Le vie del latte”, una collana di saggi sui latticini vergata da Alberto Romolotti, sul quale erano annotate le suggestioni di un formaggio siciliano ancor più antico del libro stesso: “La Tuma persa”. A ritrovarlo fu Raffaele Rubino, ricercatore napoletano di fama internazionale. Salvatore Passalacqua decide quindi di provare a riprodurre quell’antico formaggio, partendo da una ricetta creata di suo pugno sulla base delle suggestioni presenti nel libro. La parola “persa” deriva proprio dalla condizione del formaggio che, durante la prima fase di lavorazione, è completamente ricoperto dalla muffa e sembra quasi da buttare.

L'Italia dei formaggi rari e dimenticati: un giacimento di tesori Annacarla Tredici 06 Dicembre 2018 Annacarla Tredici

Il risultato è un formaggio sorprendente. La crosta è di colore giallo-ocra, la pasta è tenera di un bianco che vira verso il giallo paglierino. Il sapore è tra il dolce e il piccante, ma mai salato, con un retrogusto che ricorda vagamente i formaggi erborinati, anche se prodotto con latte vaccino. La Tuma Persa fu ufficialmente presentata alla stampa a Bra durante l’edizione 2001 di “Cheese” e il marchio fu poi depositato

nel 2004. Per poterla apprezzare al massimo va mangiata così, in purezza, magari accompagnata da un po’ di pane caldo, ma assolutamente senza l’aggiunta di miele, mostarde o marmellate varie. “Queste minchiate – così le chiama diplomaticamente Passalacqua – servono solo a correggere gli errori. Se un formaggio lascia un buon sapore, non ha bisogno di null’altro”. Bisogna credergli. Del resto

ricordiamoci che se Omero depositò in Sicilia il primo casaro della storia, Polifemo, un motivo ci sarà.