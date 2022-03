Celestino Drago, lo chef che ha conquistato le star di Hollywood

Pioniere della moderna cucina italiana nella west coast californiana, Celestino Drago ha quasi trasformato le sale dei suoi ristoranti in aule didattiche, per spiegare agli americani che la cucina italiana è leggera, moderna, regionale, lontana dagli stereotipi dei piatti grondanti di sugo. Quarant’anni e tredici ristoranti dopo, lo chef di Galati Mamertino, piccolo paesino siciliano arroccato nei Nebrodi, è considerato da pubblico e critica americani come uno dei migliori chef italiani negli Stati Uniti.



Il suo nome è diventato un vero e proprio brand, “Drago”, alla cui crescita hanno contribuito anche i fratelli Calogero, Tanino, Giacomino e la sorella Carolina, arrivati dalla Sicilia nel corso degli anni e oggi coinvolti nella gestione e proprietà. Dal fine dining Drago Centro, dove ha chiamato a collaborare il celebre Piero Selvaggio come managing partner a “Il Pastaio”, “Celestino”, la trattoria Via Alloro, Il Segreto, SHU, Panzanella, i ristoranti della famiglia Drago sono un via vai di vip hollywoodiani, politici americani, stelle internazionali del calcio. Beyoncè, Higuain, Ronaldo, Michelle Obama, i giocatori del Real Madrid, del football americano. Tutti hanno apprezzato e apprezzano la cucina di Celestino Drago.

Amato dalle star, osannato dalla critica gastronomica a stelle e strisce, fu Jacqueline Bisset a dire “ che finalmente il vero risotto italiano è arrivato oltreoceano”. Dustin Hoffman, suo cliente ed amico, “preferisce la cucina classica”, aggiunge Celestino. “Comincia sempre con un’insalata, la pasta e poi il branzino”. Danny De Vito, al primo boccone delle polpette al sugo ha un effetto amarcord: “mi ricorda New York e i piatti della mia famiglia”, mentre Bill Clinton, ricorda Celestino, “entra in cucina e si prepara un’insalata”. Un altro grande fan della cucina di Drago è Justin Bibier, tanto che Il Pastaio gli ha dedicato nel menù il suo piatto preferito “I paccheri alla Justin Bibier”. Lo si incrocia spesso al tavolo del ristorante, vero quartiere generale dei vip, nel cuore di Beverly Hills. Tanto che, oltre ad essere una trattoria moderna italiana con un focus su pasta, risotti, insalate, Il Pastaio è, come dicono gli americani, un people watching place, un posto dove si va per vedere la bella gente di Beverly Hills. “Un luogo alla moda e quello dove consumiamo ogni giorno chili di tartufo, molto richiesto nei nostri piatti", aggiunge Celestino.



Non solo cibo, di Drago si apprezza lo stile, l’aria glamour e conviviale che si respira nei suoi ristoranti dove lui e i suoi fratelli ti accolgono con calorosa ospitalità e ti raccontano le storie che stanno dietro ogni piatto. Sembra di essere in Italia ma perfettamente allineati con lo spirito cool californiano. Quella di Celestino Drago è il classico racconto dell’ American dream: duro lavoro, ambizione, talento, sacrificio incontrano le perfette congiunture astrali. Prima di arrivare nel soleggiato e ricco Golden State, lo chef siculo-americano si forma in Toscana. A Pisa lo aspettava un posto da perito meccanico alla Piaggio ma lui ai motori ha sempre preferito le pentole e i fornelli, alle officine ha alternato le cucine. Con in tasca le ricette del caciucco, la ribollita, la panzanella, il patrimonio culinario appreso in casa dalla mamma e qualche soldo, Celestino inizia la sua avventura americana alla fine degli anni Settanta.

Drago Centro

In quegli anni, la California era una frontiera gastronomica tutta da conquistare, la cucina italiana non aveva ancora piazzato il suo tricolore, c’erano pochissimi ristoranti del Belpaese, principalmente con cucina del Nord. Celestino accoglie la sfida del “go west”, si fa le ossa a Los Angeles nel ristorante toscano “Orlando Orsini” e presto capisce che era arrivato il momento per il doppio salto: chef e ristoratore. Nasce Celestino, il primo ristorante che porta il suo nome, inaugurato a Beverly Hills nel 1985. Ed è subito un grande successo, l’inizio di una carriera inarrestabile e in continua ascesa. “A spingermi- commenta Drago- è stata la mancanza di una cucina italiana vera, una cucina che valorizzasse le singole regioni, soprattutto quelle del Sud. Quando ho inaugurato il mio secondo ristorante “Drago” a Santa Monica, la cucina siciliana era snobbata perché considerata piccante, pesante. Così, ho inserito sei specialità siciliane nel menù, dalla pasta alle sarde con finocchietto, il coniglio in agrodolce, ai rigatoni alla norma. Fu allora, che i giornalisti si incuriosirono ed apprezzarono la vera cucina siciliana, mentre cominciavano ad arrivare sempre più materie prime dall’Italia.



Insignito dell’onorificenza di “Cavaliere del lavoro”, si definisce “un ambasciatore della cucina italiana”, di sicuro colui che ha rotto con la tradizione italo-americana, proponendo piatti regionali tradizionali ma moderni. “Ho rifiutato ogni compromesso, ho spiegato i piatti regionali come si fa a scuola- commenta Celestino. È stato difficile ma alla fine ne è valsa la pena. La vera rivoluzione è aver proposto una cucina autentica e moderna, leggera, con ingredienti veri. I miei piatti più apprezzati sono il pesce spada, gli spaghetti con la bottarga, le linguine alle vongole, le pappardelle con il ragù formaggio e funghi, gli spaghetti ai frutti di mare, il cous cous alla trapanese. Non solo Sicilia. C’è spazio spazi per la stagionalità le altre regioni italiane. Ad esempio, in questi giorni ho inserito i pizzoccheri della Valtellina, il tipico riso pugliese con le cozze, la pasta con le patate di origine campana”. Oltre all’attività di ristorazione, quella di catering ed eventi, c’è anche il laboratorio Drago Bakery dedicato all’arte bianca, con una linea di dolci e pasti forniti a compagnie aeree come American Airlines, United.



Dopo oltre quarant’anni negli Stati Uniti, Celestino continua a progettare e sbarca in Medio Oriente con una doppia apertura del Pastaio a Dubai. Lui però sente l’esigenza di ritornare all’essenza delle cose. “Mi piace coltivare l’orto, raccogliere il finocchietto nelle colline vicino Hollywood, comprare il pesce fresco. Come la Sicilia, la California gode di un clima mediterraneo e di materie prime di qualità e noi abbiamo sposato pienamente lo stile salutare tipico californiano”.

Gli chiediamo lo stato di salute della cucina italiana oltreoceano e se Dubai è un pò la nuova New York. “In America si mangia meglio rispetto al passato, sono cambiate le abitudini alimentari, molto più salutari, filo-vegetariane, plant-based, arrivano sempre più ingredienti di qualità dall’Italia. Dubai è sicuramente una città cosmopolita dove trovi le cucine di tutto il mondo ma anche quella dove il cibo è uno show”. Tanti progetti futuri e uno che gli sta particolarmente a cuore: la Celestino Drago Foundation in Sicilia, nel paese che gli ha dato i natali, creata con l’obiettivo di tutelare e promuovere il patrimonio tradizionale siciliano, incluse le ricette popolari.