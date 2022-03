Vegetariana, fusion, alla griglia: a New York la new wave della cucina ebraica

NEW YORK. Diverse specialità come i bagels e il pastrami, che fanno parte della cultura culinaria di New York, sono originarie della cucina ebraica ashkenazita, arrivata con gli immigranti del nord Europa all’inizio del Novecento. Ad un secolo dal suo approdo nella grande mela, la nozione di cucina ebraica si è estesa notevolmente con l’emergenza di chef e ristoranti israeliani e di origini mediorientali, offrendo menù di stampo mediterraneo più in linea con le nuove abitudini alimentari che prediligono piatti vegetariani.

Olive fritte con formaggio Labne e olio di Harissa

Non solo, la città dalle molteplici influenze gastronomiche ha incoraggiato molti chef a sperimentare, combinando piatti tradizionali con sapori e tecniche della cucina internazionale. Si possono ancora gustare panini con una varietà di affettati e fumose matzo ball soup (brodo con polpette di pane azimo) in ristoranti iconici come Second Avenue Deli e Katz Delicatessen, e provare un’infinità di pesce affumicato nei locali “appetizing” come Russ and Daughters e Barney Greengrass. Ma se il numero di deli è significamene diminuito in città, panini di falafel e hummus con pita sono ad ogni angolo di strada.

Branzino con Mango Amba Sauce e Insalata di erbe

Tra i migliori sono quelli di Taïm, una catena che offre prelibatezze vegetariane come il panino di cavolfiore speziato e humums (cauliflower shawarma) o di melanzana arrostita con uovo sodo e salsa di mango (noto come sabich). I locali di street food salutare sono stati lanciati da Einat Admony: chef di origini persiane e yemenite, è tra le prime ad aver portato la cucina moderna israeliana nel suo ristorante Balaboosta, una parola Yiddish che significa "perfetta casalinga", recentemente riaperto nel West Village. Il suo menù include sapori della sua infanzia, dal Tadig, il delizioso fondo della pentola di riso persiano abbrustolito al Jerusalem bagel al sesamo, e piatti tradizionali con influenze internazionali, come la zuppa yemenita arricchita con ravioli di manzo cinesi. Un’altra chef, Tomer Blechman, offre cucina mediterranea con un twist da Miss Ada a Brooklyn, come il pollo al mattone condito con la salsa piccante harissa e limoni in conserva, entrambi prodotti tipici del Marocco, o l'hummus con la patata dolce.

La corrente fusion di cucina ebraica continua a prendere piede anche con l’arrivo di diversi ristoranti di noti chef israeliani come Eyal Shani (Miznon e HaSalon) e Michel Adoni (Nur), ma di certo non manca l’ingegno degli chef locali. Nel quartiere di South Williamsburg, Shalom Japan è un ristorante che serve una cucina fusion ebraica e giapponese aperto da una coppia di chef, Aaron Israel e Sawako Okochi. Insieme combinano piatti della loro cultura come il ramen e la matzo ball soup, usano il manzo waygu per il pastrami e imbevono la challah (tradizionale pane del sabato a treccia) con il sake.

Sawako Okochi Okochi e Aaron Israel

Zuppa yemenita con dumpling di manzo

Sempre a Brooklyn, Izzy Eidelman, un appassionato di barbecue, ha introdotto prelibatezze carnivore texane in versione kosher, seguendo le regole alimentari ebraiche che richiedono una specifica macellazione della carne rigorosamente certificata. Grazie alla grande popolarità del suo ristorante Izzy’s Smokehouse nel quartiere di Crown Heights, dove vive una grande comunità di ebrei ortodossi, ha aperto altri locali nell’Upper West Side di Manhattan e ora anche a Miami. I piatti forti sono i classici ribs (costolette di manzo), il brisket, punta di petto di manzo tradizionale delle feste ebraiche che Izzy cuoce nell’affumicatoio, e il barbecue di pollo. Lo chef si sbizzarrisce anche negli antipasti da influenze messicane e asiatiche, con una varietà di tacos, il pollo in salsa agro dolce, e gli involtini primavera farciti di spezzatino di manzo.

Il menu di Jack’s Wife Freda invece, un locale modaiolo con tre location a Manhattan, si autodefinisce come una storia d’amore tra la cucina ebraica, israeliana e sudafricana, servendo pollo con peri peri, un mix di spezie di origine portoghese molto usato in piatti sudafricani, e i waffles all’acqua di rosa, ingrediente comune dei dessert mediorientali. La cucina della diaspora si trova anche da Tsion a Harlem, che propone un menu israeliano e etiope, accostando il pane injera alla shakshuka, piatto mediorientale di uova cotte in padella in una salsa di pomodoro.

Ceviche di Hamachi con Arak all'ananas

Infine, non poteva mancare la cucina messicana. A Pleasantville, a trenta miglia nord di Manhattan, Falafel-Taco introduce le matzo ball nella zuppa di tortilla, il taco con lo “shnitzel” (cotoletta di pollo impanata), i latkes, le fritelle di patate che si mangiano alla festa di Channukah, fatte con il maïs e guarnite con il guacamole. Anche in questo caso, l’ingegnoso menu è creato da una coppia di origini miste, Jonathan Langsam e Rosa Hernandez. Il loro taco farcito di brisket e salsa messicana ha vinto il premio della contea di Westchester.