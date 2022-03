L'Interrail compie 50 anni: nel 1972 partiva il primo ragazzo alla scoperta dei sapori d'Europa di Elisabetta Pagani

Due ragazze in interrail nel 1975

Oggi il biglietto ferroviario permette di viaggiare in 33 Paesi (all'epoca 21, ed era dedicato agli under 21). Eurail: i numeri delle vendite del 2022 sono molto incoraggianti in vari mercati europei ed extra-europei. In Italia invece sono in calo