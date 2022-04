Carbonara, le ricette (discutibili) dei vip: da Ugo Tognazzi a Gwyneth Paltrow passando per Tom Cruise

Guanciale sì, pancetta no (ma qualcuno la usa, anche se non lo confessa) e meno che mai bacon. Pecorino sì, Parmigiano no, ma il mix dei due formaggi è ammesso. L'olio? Assolutamente no per molti (è il grasso del guanciale a ungere il tutto) mentre altri sono possibilisti, specie se scelgono di sgrassare il guanciale e usarne solo la restante carne croccante.