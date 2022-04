La Pasqua alle porte, la bella stagione in arrivo, turisti che tornano. Potrebbe essere il quadro ideale per la ripartenza della ristorazione. Ma non è proprio così.

Perché se è vero che è stata decretata la fine dello stato d'emergenza per la pandemia "addomesticata", non è lo stesso per un'altra emergenza, quella della mancanza di personale che sta diventando cronica.