I surgelati allargano il freezer degli italiani: Ma sappiamo scongelarli bene?

Con l’aumentato tempo trascorso in casa – e ai fornelli – è cresciuta anche la propensione a fare scorte alimentari. E la nuova dispensa in Italia oggi si chiama congelatore. Negli ultimi due anni si è registrata un’impennata di consumi di prodotti surgelati tanto che il mercato traina anche quello degli elettrodomestici. L’acquisto di nuovi freezer di ultima generazione e di frigoriferi con vano congelatore più grande è cresciuto di oltre un terzo. La cosa non sorprende: gli italiani ne mangiano oltre 15 kg l’anno ciascuno. E non ne fanno mistero: il 98 per cento consuma surgelati e oltre la metà ammette di averne aumentato l’uso nei mesi scorsi.

A fotografare il nostro rapporto con i cibi sottozero è un’indagine Doxa in collaborazione con l’Istituto Italiano Alimenti Surgelati, da cui scopriamo che la tendenza è più marcata al sud che al nord Italia e fra gli under 35 e nelle famiglie con figli piccoli, dove si porta a tavola cibo surgelato 2-3 volte a settimana.

A finire nel carrello della spesa sono per la maggior parte verdure, pesci e crostacei e pizze. In particolare, i vegetali sono i più gettonati dai single e dalle coppie senza figli, mentre i prodotti ittici hanno occupato sempre più spazio sulle tavole delle famiglie con bambini (potere dei bastoncini di merluzzo) e al centro Italia. Pizze, snack e patate fritte ottengono il 26% delle preferenze di tutti, che sale al 29% al Nord-est e al 30% nei nuclei familiari con figli piccoli. I piatti pronti conquistano a poco a poco più spazio, sia perché sono considerati pratici sia perché suscita curiosità il provare specialità nuove.

Non manca la passione dei fai-da-te, con ben quattro italiani su dieci che provvedono a congelare alimenti preparati in casa. Succede soprattutto nel Nord-est del Paese e riguarda pane, carni, sughi e contorni.

È importante sapere però che quella casalinga è una congelazione ben diversa da quella industriale e non sempre casalingo è migliore. Infatti congelato e surgelato non sono la stessa cosa. La surgelazione è una tecnica industriale che porta in poche ore un alimento a una temperatura pari o inferiore a -18° C. I prodotti surgelati subiscono, dunque, un trattamento con il freddo intenso, ultra rapido che determina la formazione di micro-cristalli di acqua che non danneggiano la struttura biologica degli alimenti, lasciando nel prodotto pressoché intatte le proprietà nutrizionali. La congelazione, invece, avviene a temperature meno basse (da -7° C a -12°C) e in tempi più lunghi. Al momento dello scongelamento, i prodotti congelati sono pertanto soggetti a una parziale perdita dei valori nutritivi e organolettici. Dunque a casa, a meno che non si sia provvisti di un abbattitore professionale, non si può surgelare, tecnica appunto prettamente industriale. A livello domestico è possibile solo congelare, sapendo che le qualità organolettiche e nutrizionali di un cibo congelato sono inferiori.

Da curare anche il modo di scongelare: il modo migliore è direttamente in cottura o in alternativa riponendolo qualche ora in frigorifero (oppure se si ha molta fretta, imbustato sotto l’acqua corrente fredda). È sconsigliato, invece, lo scongelamento con acqua calda e quello a temperatura ambiente, per evitare lunghe soste del prodotto surgelato a una temperatura non controllata.

Infine, non si può ricongelare un prodotto scongelato, ma c’è un’unica eccezione: è possibile farlo a patto che il cibo venga prima cotto e successivamente raffreddato rapidamente, prima di essere riposto di nuovo in freezer.