L'Italiano che racconta l'Islanda (perfino agli islandesi)

Se volete capire la potenza di una passione dovete leggere e ascoltare le parole del cremonese Roberto Luigi Pagani (classe 1990), conosciuto al grande pubblico soprattutto come "Un italiano in Islanda". Il suo amore per l'isola del ghiaccio e del fuoco nasce nel 2014 e non si è mai spenta. Roberto non solo è uno dei più famosi nostri connazionali conosciuti nella terra dei geyser, ma ne sta diventando un ambasciatore modello, in una meta turistica di sempre maggior fascino e attrattività.

Il libro "Un italiano in Islanda" (@Facebook Roberto Luigi Pagani)

Come lui stesso ama dire, "il mio è un amore maturo per questa terra: non è quello che si può definire da farfalle nello stomaco". E la sua passione trasuda da ogni suo post su Facebook (dove è seguitissimo), dai suoi numerosi video "esperienziali", dalle frequenti ospitate in tv (solo di recente su Agorà di Rai 3), e - da pochi giorni - da un libro, edito da Sperling & Kupfer, che si intitola come il suo blog: Un italiano in Islanda.

Le pulcinelle di mare (@Facebook Roberto Luigi Pagani)

Galeotto fu un libro. Non il suo, e neanche quello di Paolo e Francesca. Ma Himnaríki og helvíti (Paradiso e inferno), dell’islandese Jón Kalman Stefánsson. E' stata quella la scintilla che ha trafitto la passione di Pagani, che nel 2014 non arriva in Islanda per turismo, ma per conseguire un dottorato in Linguistica islandese, specializzandosi sui manoscritti medievali dell'antica lingua parlata sull'isola. Pagani è quello che si può definire un "cervello in fuga". A maggior ragione se, come nel suo caso, dal 2016 insegna all'Università dell'Islanda di Reykjavik. Prima Lingua italiana e poi Linguistica e paleografia islandese. Un giovane cittadino italiano che si addentra nel più intimo segreto della storia linguistica di una nazione straniera. Perché proprio lui e non un nativo? Semplice, perché i giovani islandesi sono più dediti al terziario e all'alta tecnologia. Si laureano in ingegneria e informatica, o in discipline economiche. Quasi mai scelgono le materie umanistiche. Che, così, diventano territorio di conquista per un ricercatore "latino" (più avvezzo, per formazione e tradizione, alle tematiche letterarie) come accaduto per Pagani.

Straumur (@Facebook Roberto Luigi Pagani)

Una costante che si vede anche nel modo di affrontare il proprio Paese. "L'Islanda ha molte contraddizioni - spiega Pagani - per esempio nel rapporto con la propria storia e arte: è una nazione che vanta una architettura vernacolare, fatta di case colorate, bellissime e molto attrattive per il turista; invece gli islandesi, vergognandosi del loro passato, oggi continuano a investire sull'architettura contemporanea di acciaio e vetro, ultracontemporanea, che si può trovare in qualsiasi posto del mondo". Pagani parla per esperienza, perché negli ultimi anni si è specializzato anche nel guidare turisti e appassionati italiani in questa terra dalle grandi potenzialità e dal fascino immenso. In Islanda si è catapultato fino nel più profondo vivere quotidiano. La famiglia della sua compagna vive a quattro ore di auto dalla capitale. Gestisce una fattoria di allevamento di pecore, e quindi capita spesso di aiutare i suoceri nelle attività agricole. Ovviamente indossando il suo immancabile maglione islandese, diventato per lui ormai quasi un'uniforme.

Carne di pecora in salsa marrone e verdure al forno (@Facebook Roberto Luigi Pagani)

Nonostante la quotidiana e personale sfida nell'affrontare la sua malattia, il diabete, Pagani ha un rapporto intimo con il cibo e l'enogastronomia. "In Islanda si usa bere birre di qualità in microbirrerie - spiega - ma il vino lo si trova ovunque, anche nel più remoto dei villaggi, ed è di grande qualità: ovviamente tutto di importazione". L'Islanda gestisce gli alcolici con il Monopolio di Stato. Le stesse bottiglie le si trovano nel supermercato in centro a Reykjavik, così come nel più remoto villaggio in mezzo ai ghiacci. "C'è una selezione molto accurata - racconta - ed è il motivo per cui si trovano molte etichette dall'Australia, dal Cile, dagli Stati Uniti, e ovviamente anche dall'Italia". E poi il cibo. "Si parte dai tre piatti tradizionali,che sono le zuppe, la carne di pecora e il pesce, per arrivare a importanti rivisitazioni e sperimentazioni, guardando sempre alla tradizione del territorio".