Lavoro irregolare: maxi condanna a Deliveroo France, multata di 375mila euro di Eleonora Cozzella

(foto Reuters) (reuters)

Una sentenza esemplare per il ramo francese dell'azienda: è accusata di aver considerato autonomi lavoratori che invece dovrebbero essere dipendenti. Per i giudici, un escamotage messo in atto per impiegare “a minor costo” i lavoratori