Gin Mare, il distillato gastronomico che profuma di Mediterraneo di Eleonora Cozzella

Non è "solo" un ingrediente per l'alta mixology, ma punta dritto alla tavola, forte di botaniche che insieme creano un effetto sapido come il basilico italiano, il rosmarino raccolto in Grecia, il timo turco e l’oliva Arbequina spagnola