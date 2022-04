Il Viandante si rinnova e a Rubiera c'è un ristorante che splende

Rubiera sta appollaiata alla confluenza del modesto Tresinaro nel più vigoroso Secchia. O meglio, “la” Secchia come la chiamano qui, dalle parti di Herberia, antico nome dell’antico borgo. Un avamposto costruito a cavallo del millennio, secolo più secolo meno, a difesa del confine e del ponte. Qui la Via, l’irresoluto rettifilo che Marco Emilio volle tracciato per le sue legioni da Rimini a Piacenza, fa una delle poche pieghe: non quella della moderna circonvallazione, ma poco più a Est, dove al tempo dei tempi c’era un ponte di legno, poi bruciato e sostituito da uno in pietra verso il terzo secolo della nostra era.