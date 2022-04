A volte tornano... La nuova vita dei vini dei Colli Bolognesi

Erano grandi i vini dei Colli Bolognesi, almeno per chi ha memoria delle performance di quasi 30 anni fa. E ora stanno tornando tali, a dispetto di quanto si possa pensare, visti certi mancati cambi generazionali. Ora, sabato 23 aprile non bisogna perdere la giornata dedicata ai vini dell’Emilia Romagna, in programma all’Hotel Melià di Milano, dove 40 produttori si confronteranno, ma anche l’Enoteca a disposizione farà parlare le migliori espressioni (info su www.golosaria.it).