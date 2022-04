Torna Cibus, la fiera delle eccellenze italiane che guarda al mondo

"Welcome to foodland". Benvenuti nella terra del (buon) cibo. È così che si presenta ancora una volta, e con maggior forza, la 21ª edizione di Cibus che, dal 3 al 6 maggio, torna a Parma e punta all'accoglienza a tutto tondo, con 3 mila aziende agroalimentari italiane pronte ad invitare a tavola il mondo intero. Perché il cibo è soprattutto condivisione e cultura del territorio che si porge a ciascuno, in ogni dove, in un vassoio di sapori, tradizioni, competenze ed eccellenze.