Londra, il ristorante italiano nel quale a turno cucinano le mamme

Si sa, l’italiano quando è all’estero fatica a godersi la vita senza mangiare cibo familiare. E con buona dose di masochismo va alla ricerca di trattorie italiane da cui esce deluso, con l’unica soddisfazione di raccontarsi che “da nessuna altra parte si mangia bene come da noi”.

Non faceva eccezione Peppe Corsaro, imprenditore siracusano 38enne, che da 22 anni vive in Inghilterra e che nel 2018 ha aperto uno speciale ristorante per ricreare un autentico angolo di Italia a tavola, “La Mia Mamma”. Un successo che ha portato in poco tempo all’apertura di ben tre locali, tra Chelsea e Notting Hill, più un quarto di prossima inaugurazione.

La formula prevede che ogni mese si alternino mamme che arrivano da regioni diverse per proporre le rispettive tradizioni. All’inizio era toccato alla Sicilia. Questo invece per esempio è il mese di Lazio e Sardegna.

L’idea gli frullava in testa da molto tempo. “Sembrerà un cliché – confessa – ma è così. Quando arrivai nel Regno Unito non ancora maggiorenne per studiare a Cambridge, all’inizio ho perso sette chili perché non mi piaceva quasi niente, non trovavo dove mangiar bene. I miei amici mi prendevano in giro perché parlavo di quanto mi mancassero i manicaretti di mia nonna e i piatti di mia mamma”.

Italiano più buongustaio o più mammone?

“Gioca un ruolo importante, oltre all’abitudine al buon cibo anche il fattore affettivo, certo, ma in fondo in tutto il mondo gli chef più famosi magnificano spesso le loro madri come fonte di ispirazione, imprinting gastronomico, insegnanti ai fornelli. Tanto vale che siano loro a fare da chef”.

Ma come si passa dalla teoria alla pratica? Come nasce l’iniziativa di "importare" mamme per cucinare in Uk?

“Quasi per scommessa. Un giorno al ristorante con amici, tra un boccone e un bicchiere di vino, ho paragonato un arrosto che stavamo mangiando con quello migliore di mia madre Anna Maria. E loro mi provocarono. Uffa, ma se è così brava non la porti qui a cucinare? Ed effettivamente mi si è accesa una lampadina. Perché no? Le madri sono il nostro patrimonio e hanno un rapporto più semplice col cibo. Gli chef vogliono creare, rielaborano, loro no. Non cambiano la ricetta di casa che hanno sempre fatto. Chiamai mia mamma e le proposi di aiutarmi. Non avevo nemmeno finito di raccontarle l’idea che lei già stava cercando il biglietto online”.

Come si è sviluppato il progetto?

“Ha richiesto tempo e impegno. Serviva una squadra di mamme. Abbiamo cominciato a cercare su Facebook le persone giuste, ottenendo sorprendentemente una valanga di candidature. Il post era diventato virale, con figli che taggavano le proprie mamme. La mia ha fatto da coordinatrice alle altre. Abbiamo fatto numerosi colloqui per telefono, e ancora è così, prima di far volare qui le signore dall’Italia. Chiediamo quali siano i loro piatti forti, testiamo la conoscenza e a dimestichezza ai fornelli. Cerchiamo di capire se davvero soono in grado di reggere la cucina del ristorante per un periodo. Loro arrivano, propongono la loro cucina. E restano per il tempo per cui ci danno disponibilità, da uno a tre-quattro mesi. La formula piace molto e ci dà soddisfazioni. Saremo anche in un episodio della serie di Stanley Tucci, che dovrebbe uscire il primo maggio”.

Praticamente un temporay restaurant ogni due-tre mesi.

“Ogni volta cambia tutto. Ogni regione nuova cambia menu, lista di vini, birre e cocktail, la musica di sottofondo. Ora per esempio con la Sardegna, insieme ai culurgiones ogliastrini, i malloreddus alla capidanese e all’agnello al Cannonau, abbiamo i Tazenda nella playlist e l’Ichnusa cruda da spillare”.

Ma devono essere per forza madri?

“Non necessariamente. Chi ha conquistato tantissimo affetto è Zia Maria, una signora che non è mamma ma è incredibilmente materna. Tutti i clienti l’hanno amata. In genere si crea un rapporto quasi commuovente, tra i clienti e il sapore dei cibi che ritrovano, che ricordano loro la casa, il calore dell’ospitalità che una mamma sa dare. Quello che qui piace oltre la cucina è la presenza materna. Abbiamo ricreato una sorta di ristorante a conduzione familiare. Fin dalla prima impressione, con le signore che cucinano a vista, grazie alla vetrata visibile dalla strada”.

I clienti chi sono? Non saranno solo italiani

“Gli italiani a Londra sono moltissimi, una bella comunità che qui si sente a casa, lontano però dallo stereotipo degli italiani che all’estero cercano a tutti i costi la cucina italiana, sapendo che non è autentica, solo per lamentarsi che a casa si mangia meglio. Tra loro abbiamo clienti fissi, che colmano la nostalgia di casa con le madeleine di sapori dei loro paesi d’origine, ma a anche tanti inglesi, clienti "regular", sia ragazzi giovanissimi, che vengono prima di andare a ballare nel week end, sia adulti e young professional. Il posto è accogliente”.

Quali cucine hanno avuto più successo di pubblico e quali dovete ancora sperimentare?

“Al momento ci manca ancora la cucina veneta, che speriamo di proporre presto con mamma Roberta, la lombarda, la ligure, la calabrese che proporremo speriamo presto con mamma Rosa. Quella sempre richiesta a ogni cambio menu è la siciliana”.

Chi sono le mamme che a fare un'esperienza di lavoro qui?

“L’età media è di 50-60 anni, di solito un piccolo cambio di vita dopo la pensione, con l'emozione di una fuga (si scherza) dai mariti per un po’. Alcune hanno i figli che studiano in Uk ed è un modo per star loro vicino, a proposito di stereotipo della mamma che non ti molla nemmeno se ti stai facendo una carriera all’estero! E loro li vedi lì, a fine servizio che le vengono a prendere".

E sono felici?

"Le mamme si divertono e si sentono a loro agio. Vanno in giro per la sala, fanno assaggiare qua e là un manicaretto che stanno cucinando, anche se non era stato ordinato. Sono mamme affidatarie per una sera, si affezionano. Una volta una mamma mi hanno detto: ai nostri tempi non c’era la possibilità, quindi per me è come fare un Erasmus. Vedo donne emozionate come il primo giorno di scuola. Donne che hanno sempre cucinato per i famigliari e che oggi si sentono gratificate dal successo, si sentono rimesse in gioco. E poi si creano siparietti tra clienti che non parlano italiano e mamme che non parlano inglese eppure si capiscono e non mi capacito ancora di come facciamo: potere del linguaggio del cibo”.