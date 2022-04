Il Prosecco Doc di Botter vino ufficiale dell'Eurovision

Il Prosecco Doc conquista il palco dell'Eurovision. Saranno due le tipologie di bottiglie ufficiale del festival mondiale della musica più atteso del momento, in programma a Torino al Pala Alpitour dal 10 al 14 maggio. Si tratta di due etichette, Unity Prosecco Doc e Unity Prosecco Rosé Doc nate dalla partnership fra la pluripremiata azienda vinicola neozelandese Invivo, nota per le joint venture con personaggi dello spettacolo del calibro di Sarah Jessica Parker e il conduttore tv inglese Graham Norton, e la cantina veneta Botter. Una collaborazione che ha permesso ai due fondatori di Invivo, l'enologo Rob Cameron e il director Tim Lightbourne, di sviluppare e realizzare l'idea di creare un prosecco ad hoc per l'evento musicale dell'anno: Unity infatti sarà proprio il vino ufficiale dell'Eurovision Song Contest. Utilizzato per brindare sul palco e nelle aree della manifestazione. Sarà servito durante le semifinali e le finali del festival e degustato da centinaia di concorrenti e dai loro team, e dai vincitori della manifestazione. Invivo sponsorizzerà anche i fan club e le feste dell'evento per tutto il mese di maggio.

L'Eurovision Song Contest vede coinvolti 40 Paesi, sarà trasmesso in diretta in tutta Europa, e quest'anno arriva in Italia grazie alla vittoria dei Maneskin nell'edizione 2021. Basti dire che lo scorso anno 182 milioni di persone si sono sintonizzate per assistere allo show. Spettacolo a cui nel corso degli anni hanno preso parte artisti come gli ABBA, Celine Dion, Julio Iglesias, Bonnie Tyler e l'austriaca Conchita Wurst.

Invivo X Unity è già disponibile in Italia in esclusiva in 600 punti di vendita della rete Conad Nord Ovest, nelle regioni di sua competenza - Piemonte e Valle D’Aosta, Liguria, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara), Toscana, Lazio (province di Roma e Viterbo), Lombardia (provincia di Mantova) e Sardegna.

Il marchio Unity è stato sviluppato da Invivo ed è ispirato dalla capacità di Eurovision di unificare i suoi concorrenti attraverso la sua rappresentazione omnicomprensiva della diversità. Unity presenta il logo ufficiale dell'Eurovision Song Contest sul collo delle bottiglie, ed è accompagnato da materiali promozionali in store che recheranno il logo Eurovision.

Sarah Jessica Parker con Rob Cameron e Tim Lightbourne (Photo courtesy @Invivo & Co)

Ma come nasce la partnership tra Invivo e l'Eurovision? Il progetto va avanti da tempo, per la precisione dal 2011. "Eurovision è una manifestazione iconica e siamo lieti di lavorare con un team che la pensa allo stesso modo: quale piattaforma migliore per lanciare Unity se non con i milioni di fan di Eurovision in tutta Europa - riflette Tim Lightbourne - Rob (Cameron, ndr) ed io abbiamo partecipato alle finali dell'Eurovision alcuni anni fa e siamo rimasti colpiti dalla passione e dal coinvolgimento dei fan, e da tutto il glamour e la diversità dei concorrenti dei Paesi! Per noi è importante avere un approccio filantropico e lanceremo una attività di beneficenza legata ai vini Unity, a sostegno di comunità importanti per Invivo e per il pubblico di Eurovision. Quest’anno parte del ricavato verrà donato alla Croce Rossa”.

Il Prosecco vive un momento d'oro, lo scorso anno ha visto produzione e vendite crescere del 25% e la richiesta nazionale e internazionale - in primis in occasione di eventi e show - è in netto aumento. Riflessione fatta dallo stesso Martin Österdahl, executive supervisor del festival: “Siamo lieti di poter annunciare per l'edizione 2022 il primo prosecco ufficiale dell'Eurovision Song Contest realizzato con Invivo e non potrebbe esserci momento migliore, dato che ospitiamo il più grande evento di musica dal vivo del mondo in Italia, che è la casa del Prosecco".

Botter è un'azienda storica del vino, vanta oltre 90 anni di storia: una cantina famigliare fondata da Carlo Botter e da sua moglie Maria nel 1928 a Fossalta di Piave, un piccolo paese in provincia di Venezia. Nasce come piccola attività commerciale nel territorio veneto per la vendita al dettaglio di vino in fusti e damigiane, ma nei decenni cresce sempre di pià fino diventare un noto brand. Alla fine degli anni '90, la terza generazione – Luca, Annalisa e Alessandro- entrano a far parte dell’azienda e Botter vive un'ulteriore evoluzione, con un rinnovamento profondo nella gestione dei prodotti e dei mercati. Oggi Botter è uno dei maggiori esportatori: 1 su 20 bottiglie di vino italiano esportato nel mondo, è prodotto da Botter. E ha una sede operativa ben strutturata: 62.000 metri quadri (circa 9 campi da calcio) di cui 27.700 coperti, con una capacità di stoccaggio di 23,5 milioni di litri.

La famiglia Botter (photo sito @botter)

Del resto, l'esperienza di Invivo nel mondo del Prosecco è ben consolidata: numerose le collaborazioni con produttori italiani che hanno consentito all'azienda neozelandese di apporre il marchio sul Prosecco numero uno in Irlanda e il Prosecco Rosé numero uno in Nuova Zelanda, vendendo oltre 1 milione di bottiglie all'anno.

Invivo è stata fondata nel 2008 da Tim e Rob, imprenditori neozelandesi del vino e vecchi compagni di scuola; i vini Invivo sono ora disponibili in 16 paesi e l’azienda ha ottenuto più di 300 premi. Tra i vini prodotti, Sauvignon Blanc, Rose e Pinot Nero dalla Nuova Zelanda e collabora anche con produttori di tutto il mondo per produrre ottimi vini e liquori, tra cui Italia, Argentina, Francia, Irlanda e Australia.