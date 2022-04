Amaro sì, ma analcolico: gusto, mixology e zero alcol nel bicchiere

Amari analcolici? Sì grazie. Anche se i puristi del "bicchiere ad alto grado" storceranno il naso, e il palato, non mancherà chi gradirà un drink alcol free, magari per non rinunciare al suo gusto quando non vuole o non può bere la versione "graduata". L'ultimo arrivato è il "Lucano Zero", new entry della casa Lucano 1894 che ha realizzato la bevanda secondo l'antica ricetta segreta del cavalier Pasquale Vena a base di erbe amare ma senza nessuna componente alcolica.