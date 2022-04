Dove mangiare al mare a Ravenna? Tutti gli indirizzi migliori

Trentacinque chilometri di acqua cristallina e spiagge dorate premiate da anni con la Bandiera Blu. I nove lidi di Ravenna, distesi lungo la Riviera Romagnola, sono una meta turistica nota in tutto il mondo non solo per il mare, ma anche per i tanti indirizzi dove assaggiare invitanti piatti della cucina tradizionale marinara tutti da scoprire nella nuova guida di Repubblica, Ravenna Storie, persone, cultura.

Risalendo da sud a nord il primo che si incontra è il Lido di Savio - noto anche come Bologna Mare - incastonato fra la foce del fiume che gli dà il nome e la bella pineta di Cervia. Sul lungomare, all’interno di un lussuoso albergo, c’è il suggestivo Bamboo Vistamarestaurant, nella cui bella veranda, a bordo piscina, si assaggiano piatti dal sapore mediterraneo come il riso carnaroli agli scampi e Franciacorta al leggero profumo di Zafferano. A nord del fiume si trova il Lido di Classe il cui nome deriva dall’antico porto romano che sorgeva nell’omonima località. Per uno spuntino sfizioso ecco FriggitoRìo, gastronomia a conduzione familiare dove il pesce è di casa: cozze alla tarantina, insalata di mare, fritto di calamari, affettato di pesce spada, tutto accompagnato da pane e piadina artigianali.

Bamboo vistamarestaurant

Superato il verde della storica pineta si raggiunge la piccola cittadina del Lido di Dante, riservata e tranquilla, con pochi stabilimenti e molta spiaggia libera, abituale meta dei naturisti. Il successivo Lido Adriano è certamente uno dei più moderni e attrezzati. Merita una sosta la Rotonda, Cucina sul Mare a pochi passi dall’arenile, con la sua proposta che profuma di tradizione e della convivialità tipica romagnola. L’ambiente è elegante senza essere pretenzioso e dalla cucina arrivano in tavola ricette creative e gourmet dalla chiara impronta locale tra cui le chitarrine tiepide di grano arso, acciughe e aglio nero. Proseguendo troviamo Punta Marina, immersa nel verde della Pineta Costiera e nota per il suo centro termale. Qui, dal 1955, si assaggiano i piatti di pesce di Cristallo, che offre anche il cartoccio da asporto, da gustare passeggiando sulla spiaggia in riva al mare. A seguire ecco Marina di Ravenna, sorta attorno a un vecchio borgo di pescatori alla foce del Canale Candiano che collega Ravenna al mare. Defilato dalla via principale e con un bel giardino esterno c’è il Riesling Vino e Cucina con crudité e piatti mediterranei come i cappellacci neri ripieni di spigola con ragù rosso di mazzancolle leggermente piccante. Boca Beach Restaurant_Marina Romea RA_PH Lorenzo Moreni

Tutti quelli citati finora compongono i cosiddetti Lidi Sud, ovvero quelli sottostanti il Canale Candiano, superato il quale troviamo il primo dei Lidi Nord che è Porto Corsini, ex scalo portuale di Ravenna dove fermarsi al chiosco Slurp per un’ottima piadina farcita insieme a crescentine, crescioni e pizze fritte. Alla foce del fiume Lamone si trova Marina Romea, con la splendida pineta che raggiunge la spiaggia dando vita a una oasi verde fra le più eleganti della Romagna. Nascosto tra le dune di sabbia ecco il Boca Barranca beach restaurant, in stile country chic dove si gustano i piatti marinari, ricercati e contemporanei, dello chef Irvin Zannoni come l’amatriciana d’anguilla. Per ultimo ecco Casalborsetti che si conclude sulla riva destra del fiume Reno. Un tempo piccolo borgo di pescatori è oggi forse il più spartano dei Lidi. Qui una sosta obbligata è allo storico ristorante con griglieria Da Giumè, un semplice trabucco trasformato negli anni ’60 in “padellone” da Giovanni Geminiani, detto Giumè, dove si cucina esclusivamente pesce alla griglia sull’enorme camino lungo 4 metri.

La Guida di Repubblica dedicata a Ravenna è disponibile in edicola (12,00 euro più il prezzo del quotidiano), libreria e online su Amazon, Ibs e sul sito Ilmioabbonamento.it