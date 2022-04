Vino a tavola, nel piatto e nel paesaggio: viaggio alla scoperta delle cantine con ristoranti

Riscoprire i sapori della campagna, sperimentare abbinamenti, accogliere clienti e wine lover. In una parola, celebrare il vino nel luogo che più si confà alla sua natura conviviale: la tavola. Non una qualunque: sono le stesse cantine a dotarsi, sempre di più, di ristoranti dove degustare, confrontarsi, proporre e lasciarsi sedurre. Una tavola immersa in un contesto di bellezza che a uno sguardo richiami, con fascinosa immediatezza, il mondo delle etichette. E allora ecco, in saloni dallo stile country-chic, aprirsi grandi finestre con viste mozzafiato su vigneti e campi di papaveri da far invidia a un quadro di Monet; sulle pareti apparire scaffalature in legno cariche di bottiglie dai formati e colori più disparati; botti diventare tavoli; pane e grissini spuntare da cassette di legno, e tappi di sughero affacciarsi a una nuova vita come adagia-posate e riciclarsi nella veste di poggia-bicchieri.

Rinuccio 1180, ristoranti Antinori in Chianti Classico a Bargino (foto @courtesy Antinori)

È un mondo magico quello dei ristoranti delle cantine, fatto di metamorfosi, scoperte ed emozioni. C’è chi offre una terrazza naturale immersa nei vigneti come Locanda Margon alle porte di Trento, vicina allo splendido complesso cinquecentesco Villa Margon, sede di rappresentanza del Gruppo Lunelli; chi sfoggia servizi di argento e cristallo in residenze d’epoca (cfr Villa della Torre firmata Allegrini in Valpolicella), chi sfrutta il tetto della cantina con vista su oliveti e pievi millenarie come da Rinuccio 1180 in Chianti Classico nel caso di Antinori, chi sceglie la via del ristorante gourmet nel centro della città o del borgo più iconico del territorio in cui si è immersi. È la scelta fatta da Frescobaldi nell’omonimo ristorante in piazza della Signoria a Firenze, aperto nel 2017. Ma anche da Ceretto, apripista nel settore: nel 2005 ad Alba ha inaugurato Piazza Duomo, corte dello chef Enrico Crippa, tre stelle Michelin. Al centro, sempre i wine lover e la cultura enogastronomica.

Un tema caldo e attuale che sarà protagonista nell’evento organizzato dal Gusto, martedì 26 al Teatro Sociale Giorgio Busca in piazza Vittorio Veneto ad Alba, che a settembre ospiterà il forum mondiale dell'enoturismo Unwto. L’occasione per fare un punto sul mondo del vino italiano e sull’enoturismo. Le dinamiche che legano il territorio al turismo sono sempre più connesse, il 60% dei viaggiatori sceglie la destinazione utilizzando criteri legati al mondo del cibo e del vino, e il nostro Paese è fra le mete più amate a livello internazionale (secondo alcune ricerche è sul podio). Non è un caso che a settembre la World Tourism Organization delle Nazioni Unite abbia scelto proprio l’Italia, e nello specifico Alba, come capitale mondiale di bellezza e bontà. Un territorio, quello delle Langhe, che da anni investe nel settore. Lo testimonia Roberta Ceretto, contitolare dell’azienda vitivinicola albese di famiglia: “Abbiamo iniziato a pensare al progetto Piazza Duomo 22 anni fa, quando nelle Langhe non c’erano molti ristoranti come adesso. L’esigenza era creare un luogo dove preservare la cucina langarola, per questo abbiamo aperto la “Piola” (noto ai più come il bistrot di Crippa, ndr) dove il menù non è mai cambiato: agnolotti, vitello tonnato, insalata russa, bonet, l’abc della cucina locale”. Poi però Ceretto ha fatto un passo oltre: “Le Langhe, grazie alle aziende di vino e non solo, pensiamo alla Ferrero, hanno sempre avuto un respiro internazionale – dice Roberta Ceretto - Questo è luogo dove arriva e arrivava il mondo intero, un territorio ricco di materie prime straordinarie: vino, tartufo, castagne, nocciole. Se si pensa che nell’area di Lione con un pollo (di Bresse, ndr) e poco più hanno creato un distretto gastronomico... Noi all’epoca abbiamo spinto per creare modello enogastronomico poi con gli anni è diventato virtuoso. E abbiamo trovato un cuoco, e non una celebrity, come Enrico Crippa che è diventato socio del ristorante e che si è messo a disposizione: ha girato il territorio e poi ha inaugurato una cucina destabilizzante che ha fatto proprio bene al territorio e alle nuove generazioni. Negli anni qui è nato un distretto gourmet: siamo riusciti a dimostrare che dal vino poteva nascere rivoluzione”. Non a caso accanto al menù di Crippa legato al viaggio e alla stagionalità dell’orto, c’è anche un’altra degustazione che ruota intorno al Barolo, toccando tutti cru dove cresce il migliore Nebbiolo. Così il vino diventa l’ingrediente in più.

Il ristorante Piazza Duomo ad Alba

Del resto, si chiede la produttrice piemontese, chi sono i migliori clienti del ristorante? “I produttori di vino – è la sua risposta - Le sale dei locali sono il luogo ideale per stappare e diventano funzionali anche alla vendita. Di base c’è obiettivo di far star bene le persone. Però al ristorante il lavoro è diverso rispetto alla vigna, si subiscono meno i malumori del tempo e del global warming”.

Come mostra un recente studio di Wine Monitor, oltre un terzo dei consumatori interpellati (35%) prevede una crescita della spesa per vino outdoor per questo 2022, con il consumo al ristorante che privilegia in primis vini a denominazione e brand noti, con una maggiore attenzione alla provenienza locale o da vitigni autoctoni e con una contestuale ricerca di etichette che soddisfino la richiesta di sostenibilità (il 64% degli intervistati dichiara massima attenzione per ambiente e salute).

“In questi anni il turismo enologico si è molto evoluto – conferma Lamberto Frescobaldi - Abbiamo prima aperto le nostre cantine, quindi abbiamo sviluppato le degustazioni, infine abbiamo aperto le nostre case, accogliendo gli ospiti come amici. I piatti offerti sono come a casa, sapori unici, ricette di famiglia. Ristoranti che regalano un’esperienza sensoriale, unica, in cui il vino di casa si sposa al cibo di casa. Indimenticabile”.

Lo stesso concetto che guida la famiglia Lunelli nella filosofia alla base della splendida Locanda Margon, tappa importante del percorso del “Bello e del Buono”: il concept di ospitalità parte dalla visita alle Cantine Ferrari e prosegue, attraverso i vigneti, alla cinquecentesca Villa Margon, per terminare proprio al ristorante guidato da Edoardo Fumagalli, executive chef delle Cantine Ferrari. "Il vino per me non è solo ricerca dell'abbinamento perfetto con il cibo, ma è esso stesso ingrediente - dice lo chef - E non sto parlando solo della classica sfumata nei risotti, ma come parte attiva, vero protagonista nel piatto". Un esempio? "Il mio Risotto con estratto di erbe e crema di Ferrari Perlé è realizzato creando una salsa a base di Perlé che introduciamo all’interno dell’impiattamento insieme col risotto alle erbe e che esalta la nota acidula. Nel calice richiamiamo il vino usato per la marinatura, ritroviamo quindi lo stesso vino: il Perlé rosé.". Un altro cavallo di battaglia di Fumagalli è l'Uovo di montagna Arlecchino marinato nello spumante.

L'uovo marinato dello spumante Perlé di Edoardo Fumagalli

"Dopo aver subìto una cottura breve in acqua, l'uovo viene sbucciato: il bianco è rassodato ma ancora liquido - racconta Fumagalli - A quel punto, viene immerso nel Perlé dove finisce la cottura in una infusione miscelato con spezie per 24 ore. Così facendo emergono le note calde olfattive del Perlè, che rendono il piatto unico anche per i profumi". Gestire un ristorante di una cantina del resto è emozionate anche per il paesaggio: "Uscendo dalla cucina, qui si ha il privilegio di essere immersi nei vigneti, in un ambiente naturale splendido - dice Fumagalli - Così anche lo spazio esterno diventa il luogo dove potersi confrontare con persone molto preparate non solo nella parte enologica ma anche nella costruzione dell'orto, nella raccolta delle erbe aromatiche e così via. Tutti aspetti positivi sia in cucina sia fuori. Rispetto a un ristorante tradizionale, lavorare nella locanda di una cantina è una sfida, una missione in più nella valorizzazione del vino. E in più ho la fortuna di confrontarmi con lo chef de cave di Ferrari e altre persone molto preparate, che ci divertiamo a coinvolgere nel ristorante".

Lo chef Edoardo Fumagalli della Locanda Margon delle Cantine Ferrari Gruppo Lunelli

Tornando in Piemonte, da quasi dieci anni la Cantina Damilano ospita uno dei più noti ristoranti piemontesi: Massimo Camia Ristorante nelle Langhe, stellato dal 2001, nome di rilievo dell’alta ristorazione italiana. Siamo in un contesto elegante e luminoso, al primo piano della cantina che grazie ad ampie vetrate offre un panorama unico sulle colline delle Langhe. In carta piatti legati al territorio, ma reinterpretati in maniera personale e innovativa, in abbinamento alle grandi etichette locali.

“Il vino, il cibo e la casa sono del tutto connessi – riflette Allegra Antinori -e agli oappassionati vogliamo offrire un’esperienza enogastronomica in toto. I ristoranti per noi sono un modo per raccontare ricette che fanno parte della nostra famiglia da sempre insieme con i vini del luogo. Da Rinuccio 1180 in Chianti Classico all’Osteria del Tasso a Bolgheri, passando per l’agriturismo alle Mortelle in Maremma fino a Passignano e alla Cantinetta in centro a Firenze, l'offerta enogastronomica e quella estetica rispecchiano la tradizione del luogo e della famiglia, ogni posto ha la sua identità. La proposta è semplice: 5-6 piatti, degustazioni di salumi e formaggi, prodotti naturali della campagna e dell’orto, e i nostri vini”.

La Tenuta Tasca d'Almerita di Capofaro (foto sito @tascadalmerita)

“L’hospitality è lo strumento migliore per raccontare chi siamo e cosa facciamo, e noi proviamo a far vivere la realtà nei territori in cui viviamo: il food con le sue tipicità e tradizioni è sicuramente la parte centrale del messaggio - il produttore vitivinicolo siciliano Alberto Tasca - Ogni tenuta ha una sua cucina, con materie prime tipiche e ricette della zona, con qualche contaminazione umana e di famiglia. I wine lover apprezzano molto, rende completa l’esperienza”.

Tasca d’Almerita ha una vasta gamma di ristoranti, tutti immersi nel contesto vitivinicolo: “La cucina di Capofaro e Tascante a Pianodario, è una connessa visceralmente con il territorio, Salina e l’Etna – riflette Gabriele Camiolo, chef di Capofaro e Tascante Pianodario - Sta a noi saper trasmettere il messaggio di una cucina geolocalizzata, scavando dentro noi stessi, nelle usanze arabe, greche e normanne, ma anche spagnole e ovviamente romane! C’è chi lo chiama Continente Gastronomico, io la chiamo Sicilia”.

I tre Olivi a Paestum (foto sito @treolivi)

Riflessione condivisa da Giovanni Solofra, chef due stelle Michelin del Ristorante Tre Olivi, a Paestum, della cantina San Salvatore: “La connessione di un progetto, di un ristorante con un’azienda agricola è una cosa fantastica. Ho interpretato questo link continuo tra terra e cucina, inserendo le foglie di vite, il mosto di fiano all’interno delle mie creazioni. Uno dei primi piatti che ho creato al Tre Olivi, è prospettiva San Salvatore in ricordo della fantastica vista su Capri che si gode dal vigneto di Paestum”.