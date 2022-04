I magnifici sette giovani del vino: "Competenza e flessibilità per rinnovare il settore" dalla nostra inviata Lara Loreti

(Tutte le foto dell'articolo sono di Silvia Muratore)

Ad Alba le testimonianze delle Barolo girls: da Federica Boffa a Luisa Sala e Lara Rocchielli (Lalù), passando per Giulia Negri, fino all'enologo Gianpiero Gerbi. Sul palco, fra gli ospiti de Il Gusto, anche l'influencer The WineTeller alias Anais Cancino. Cristina Mercuri: "Costruzione del brand e marketing cucito addosso ai singoli per rafforzare le aziende"