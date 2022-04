Cocaina nella Coca Cola: la provocazione di Elon Musk tra verità e leggenda

Grandi acquisizioni all'orizzonte e leggende metropolitane. Potrebbe essere il mantra quotidiano di Elon Musk: l'inventore della Tesla - e non solo - è balzato agli onori della cronaca in questi giorni per un rapporto speciale con Twitter. Dopo averlo acquistato, infatti, con la promomessa di renderlo libero e indipendente, l'ha utilizzato per lanciare quella che è di fatto una bomba mediatica, che sta facendo il tam tam dei cellulari e computer di tutto il mondo. "Comprerò la Coca Cola e tornerò a metterci la cocaina, come era all'inizio": così ha scritto in un tweet oramai destinato a fare la storia, almeno a medio termine, come una analoga battuta sull'acquisto di McDonald's e le sue macchine del gelato E non solo perché a scriverlo è stato l'uomo più ricco del mondo - in un momento, secondo alcuni, di particolare divertimento - piuttosto perché ha riportato in auge le storie che da sempre circolano attorno alla presenza, vera o presunta, della cocaina nella ricetta originale del soft drink.

Ma da dove arrivano queste leggende? La storia parte da lontano ed è nata per caso come tutte le grandi invenzioni. Correva l’anno 1886 quando ad Atlanta, cuore degli Stati Uniti, John Pemberton, un farmacista, impiegò il suo tempo libero a inventare una bevanda color caramello da mixare, per renderla più agile, all’acqua gassata. L’obiettivo era offrirla ai clienti della sua farmacia e da lì il successo è stato quasi immediato. Bastò poco meno di un anno solare e all’alba del 1887 la ricetta della Coca Cola divenne ufficialmente un brevetto depositato. Anche se il nome non era ancora quello che conosciamo noi oggi, bastano in realtà solo 5 anni per arrivare alla fondazione della The Coca Cola company, ancora oggi esistente e in piene forze, per mano di Atlanta Asa Candler, uomo d’affari che aveva acquistato la maggioranza delle azioni da Pemberton. Era ufficialmente l'inizio del mito: nacquero quasi subito i gadget (ancora oggi punto di forza della promozione aziendale, icone pure) e fu lanciato un concorso per la definizione della boglietta di vetro, che "doveva essere riconoscibile anche se infranta" sul selciato di una strada. In potenza, le strategie di marketing (passando per le famosissime pubblicità, considerate tra le migliori del mondo, al pari con quelle della nostrana Nutella) che oggi fanno scuola.

(reuters)

Il vero e insondabile mistero è la ricetta della Coca Cola, motivo per cui le affermazioni come quella di Elon Musk hanno tanto potere di presa sulla fan base del prodotto. La verità è che l'ispirazione per la creazione della Cola più famosa del mondo arrivò, a Pemberton, dalla creazione di un altro soft drink, firmato da Angelo Mariani, farmacista francese. Il vino mariani, nomen omen, era effettivamente prodotto a partire dalle foglie di coca - private degli agenti psicotropi e quindi innoqua a livello - lasciate a macerare nel Bordeaux prima e nel Cognac poi, quando la produzione arrivò (post 1880) su scala industriale. Nel passaggio tra la Francia e gli Stati Uniti il grande cambiamento fu la privazione della parte alcolica: trovandosi Pemberton a creare il suo prodotto in pieno proibizionismo, ne creò una variante con foglie di coca e noci di cola, elementi che rimasero poi di fatto nel nome definitivo del brand.

Attualmente la ricetta è rinchiusa nel caveau sotterraneo del quartier generale dell'azienda, ad Atlanta. La formulazione è solo apparentemente alla portata di tutti: sul retro di ogni lattina o bottiglia possiamo leggere un generico "aromi naturali", meglio conosciuto come Fattore X, i cui ingredienti sono disordinatamente presenti su diversi siti internet e possono essere riportati fedelmente: olio d’arancia, noce moscata, olio di limone, coriandolo, cannella e neroli (olio essenziale che si estrae dai fiori dell’arancio amaro). Scomparsa, di fatto, la presenza delle foglie di coca, rimane ignoto in quali quantità siano mixati tra di loro e con quale procedimento avviene l'assemblaggio della bevanda. Curiosità per i consumatori, per i competitors, invece, uno dei segreti commerciali più ambiti del mondo.