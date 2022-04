Enrico Crippa: "In cucina serve distanza, tutti devono darmi del lei"

ALBA. «A volte lo dico a mia moglie: “Quasi quasi me li taglio”. Ma poi ci ripenso: non sarei più io». Ad arco, più squadrati o affusolati in punta, alla Dalí. Hanno cambiato forma ma in oltre 30 anni sono rimasti sempre lì, il segno distintivo di Enrico Crippa. «Oggi un po’ mortificati dalla mascherina» si rammarica lo chef, seduto su uno dei divani del ristorante Piazza Duomo di Alba (Cuneo), che esattamente dieci anni fa ha portato alle tre stelle.