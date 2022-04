Siviglia da mangiare: un gazpacho imperdibile e un "churro" da condividere

SIVIGLIA. Ci sono profumi, tradizioni e sapori unici intessuti con le strade stesse di certe città. Una scia che innamora. Basta imparare a seguirla e ad affacciarsi nelle piccole bodegas agli angoli di strada, annusare a fondo, gonfiarsi i polmoni: Siviglia odora di arance, ha i colori del caramello e un certo croccante retrogusto che la rende ideale per assaporare decine di tapas e non averne mai abbastanza.

i mille scalini della Giralda e chi fotografa gli alberi carichi di arance, molte le risate leggere. Proprio lì, a due passi dal cuore di Siviglia, nella Bodega Santa Cruz ci si mette in fila, aspettando di sedersi su uno sgabello del bar all'interno o a un tavolino fuori, a qualsiasi ora del giorno o della notte. Si mangia sempre, da queste parti, non c'è orario giusto per un pranzo, uno spuntino, una caña rinfrescante (birra alla spina). La gente attende, pare sappia impegnare anche il tempo morto. Due parole, uno sguardo al cielo, uno spettacolo di flamenco improvvisato in mezzo alla strada. Poi, quasi per magia, ci si siede. Imperdibili il gazpacho, da bere come una zuppa e da sorseggiare come una vera prelibatezza tipica andalusa, e le tortillitas de camarones: frittelle di minuscoli gamberi, saporite e gustosissime.

Il gazpacho Per chi preferisse uno spuntino dolce, nessun problema. Con le sue botteghe storiche, ricche di legno, storia e azulejos, Siviglia regala churros leggeri e friabili da affogare nella cioccolata calda. È quello che si fa al Bar El Comercio, fondato nel 1904: ci si divide una lunga frittella, tra chiacchiere lente e sorsi calmi di cioccolata, perché il tempo in questa città ha un’andatura diversa, più simile al respiro.

Bar El Comercio E la paella? No, a Siviglia non va chiesta, così come la sangria. Alzano gli occhi al cielo, i camerieri sivigliani, consapevoli e pazienti che un turista possa fare confusione tra i piatti del proprio territorio e quelli di altre zone, più lontane e dal sapore diverso. Meglio scegliere un arroz del giorno, un risotto buono come difficilmente ne mangerete altrove. Al Perro Viejo, un ristorante su tre piani in cui il gusto per il design si mescola al gusto per il buon cibo, quello al nero di seppia e calamari fa chiudere gli occhi a ogni assaggio. Da accompagnare a un Manzanilla, vino bianco secco e profumatissimo da passare più volte sulla lingua.