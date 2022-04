La Savana nel piatto: arrivano bistecche di leone e sushi di zebra, ma sono sintetici

Il sapore della Savana nel piatto senza sparare neanche un colpo di fucile né uccidere e macellare animali. Bistecche di leone, hamburger di tigre, sushi di zebra, prosciutto di giraffa: è la nuova frontiera della carne coltivata in laboratorio da cellule di animali vivi. A lanciare la nuova gamma di prodotti di cultured meat è la startup britannica Primeval Foods che ha programmato una serie di eventi a Londra e a New York per presentare al grande pubblico le sue nuove creazioni, definite dalla stessa azienda, con malcelato orgoglio, una rivoluzione simile a quella originata dalla scoperta del fuoco. Saranno alcuni ristoranti stellati londinesi contattati dall'azienda a inserire per primi nei loro menù questi nuovi tagli di carne in attesa che la legislazione dei vari Paesi ne consenta la vendita al dettaglio.

Dietro la scelta di rivoluzionare il mercato della cultured meat c’è una ferma convinzione: le persone vogliono assaporare nuove pietanze, provare nuove esperienze gastronomiche. Manzo, maiale, pollo e affini infatti sembrano non riuscire più a soddisfare la domanda di novità, ha spiegato a The Indipendent Yilmaz Bora, socio amministratore di Ace Ventures, lo studio londinese che ha creato Primeval Foods. La tecnologia consente di varcare nuove frontiere, anche in universi alimentari sconosciuti, provando a salvaguardare l’ambiente e senza uccidere gli animali. Provette e bioreattori in azione, dunque, per regalarci nuovi sapori: tigre siberiana, pantera nera, tigre del Bengala, leone bianco, rarità che possono sorprendere il nostro gusto e magari soppiantare la bistecca tradizionale. Yilmaz Bora, fondatore di Primeval Foods