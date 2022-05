MD cresce: nasce il nuovo polo logistico

Con un ritmo di 25-30 punti vendita aperti all’anno, che ha retto anche durante la pandemia, MD Spa non ha smesso di crescere. Tanto da avere bisogno di una nuova casa logistica a Cortenuova, nella Bergamasca, lungo la Brebemi. Un asset di 112mila mq coperti destinati allo stoccaggio e alla movimentazione delle merci dell’insegna discount tricolore, per un totale di 60 milioni di colli gestiti all’anno grazie a soluzioni tecnologiche all’avanguardia che riforniscono i punti vendita della rete. Si tratta di un progetto da 100 milioni di euro di investimento nato prima del Covid, ma che nel contesto attuale «ha ripagato le aspettative», ha affermato Patrizio Podini, patron di MD Spa durante l’inaugurazione ufficiale della struttura il 28 aprile.

Il settimo centro logistico rappresenta uno step importante per l’azienda fondata 28 anni fa in Campania, con l’intento di sviluppare il modello discount al Sud Italia dove ancora non era diffuso e che ha fatto del marchio MD Discount un campione della grande distribuzione. Nel 2021, 3 miliardi di euro fatturato e una crescita dei ricavi del +5,6% che proietta MD Spa al 15,7% di quota di mercato. Numeri realizzati su una rete di 800 punti vendita sparsi sul territorio italiano (con l’obiettivo di arrivare a mille in cinque anni). Di questi, circa 250 in Lombardia e nel Nord-Ovest saranno riforniti dal nuovo polo logistico; «e volendo c’è altro spazio visto che il magazzino in cui ci troviamo non serviva, ma visto c’eravamo, perché no?», ha scherzato dal palco dell’inaugurazione Podini. Intanto, per l’anno in corso le aperture saranno 38, di cui 12 grazie a soci affiliati. Ma altri arriveranno e avranno bisogno di essere riforniti. Non a caso, elemento distintivo del polo logistico è un magazzino automatizzato adibito allo stoccaggio che si sviluppa su 8mila mq di superficie e 32 metri di altezza, per una capienza di 40mila pallet movimentati da navette e trasloelevatori pieni di sensori. Il progetto porta la firma dello Studio Domus di Bergamo ed è stato realizzato da una 40 di aziende tricolori. Tutto seguendo un approccio green che parte dal recupero e dalla bonifica, nel 2019, di un ex terreno industriale trasformato in un polo di ingegneria applicata alla spesa di tutti i giorni. Cortenuova veicoli LGV

Prossimamente un trattamento simile verrà riservato anche al centro di distribuzione di Gricignano di Aversa, che entro giugno 2023 verrà rinnovato con un silos automatizzato in grado di stoccare 15mila posti pallet. Progetto propedeutico a un ulteriore rafforzamento di MD Spa al Sud Italia, terra di origine del brand dove si concentra anche buona parte della forza lavoro: circa 8.209 addetti. Di questi, 1.484 assunti nell’ultimo anno. Compresi i 450 del nuovo polo logistico che richiede profili formati, smart, ideali per i giovani professionisti in ambiti tecnici. La sfida logistica, infatti, non si ferma al solo approvvigionamento delle merci nei punti vendita, ma si estende anche all’eCommerce e deve cercare di rispondere al bisogno di sostenibilità dei processi (con la riduzione delle emissioni di Co2 grazie all’automazione e alla riconversione della flotta camion al gas) e dell’azienda (secondo marchio al mondo per ritorno di investimento nel 2021 dietro la catena statunitense di supermercati Publix S. Markets). L'inaugurazione dello stabilimento

Insomma, il discount è diventato sempre più un lavoro di squadra, che sottolinea l’evoluzione in corso nella Gdo. Negli ultimi due anni, infatti, i consumi sono cambiati complice la pandemia e il contesto rimane fluido. «Le prime avvisaglie si erano sentite già dopo l’estate. A settembre l’ho fatto scrivere anche sui giornali. A ottobre l’annuncio del taglio della produzione di grano duro, causa siccità, da Canada e Usa ha dato avvio a una spirale che ha coinvolto tutta la filiera. Ulteriormente gravata dalle conseguenze della guerra in Ucraina e del costo dei beni energetici e logistici», ha ricordato Podini. Uno scenario che ha portato a un’ondata inflazionistica che a sua volta ha cambiato le abitudini di acquisto dei clienti. Con meno liquidità a disposizione, per i consumatori italiani si prospetta un periodo in cui la leva del prezzo – che da sempre caratterizza il formato discount - potrebbe risultare decisiva. «Sui prezzi cercheremo di intervenire riducendo il nostro guadagno sulle vendite e trovando un accordo con la famiglia dei fornitori di MD», ha rassicurato Podini. Ma qualche ritocco all’insù sembra inevitabile. E certificherebbe, in qualche modo, il nuovo status del discount in Italia. Non più un esercizio spartano dove la quantità a basso costo la fa da padrona, ma «un luogo che sa soddisfare esigenze diverse per target diversi». Come testimonia anche il successo della premium private label Vivo Meglio e la rimodulazione del format che in alcuni punti vendita concederà maggiore spazio ai freschi e freschissimi, dall’ortofrutta alla macelleria passando per la gastronomia e creando un’ideale Via del Fresco.