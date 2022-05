Il Piccolo chef (animato) che dà spettacolo nel piatto

Per quanti non abbiano frequenza abituale con Berlino, Praga, Vienna, Dubay e gli Emirati, qualche istruzione per l'uso risulterà utile. Innanzitutto, riferito all'esperienza di cui andremo a parlare, necessita quella predisposizione d'animo che ogni cinefilo e ogni gourmet deve avere prima di vedere un film inedito o prima di gustare un cibo nuovo: voglia di sperimentare, fantasia, passione e quel pizzico di fanciullezza d'animo che fa sembrare tutto avventuroso.