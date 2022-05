Gli studenti di Scienze gastronomiche: "Non vogliamo più essere sfruttati dagli chef"

Lui è Raffaele Lenzi, ha 38 anni e di mestiere fa lo chef. Loro sono studenti poco più che maggiorenni iscritti al corso di laurea in Scienze e Culture Enogastronomiche dell'Università Roma Tre. E si trovano in un'aula dell'ateneo capitolino per un incontro del ciclo di seminari su “Professione Enogastronomo II” a cura di Carlo Dugo (Ceo di Enosis, società che punta all'internazionalizzazione dell'enogastronomia italiana) e ambasciatore della competizione enologica Concours Mondial de Bruxelles. Il