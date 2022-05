Addio a Giuseppina Villani, la "Nonna Pina" delle tagliatelle

"Sono le tagliatelle di nonna Pina, un pieno di energia e una grande medicina. Mangiate calde, con il ragù ti fanno il pieno di energia per 6 giorni o forse più". Un tormentone, amatissimo dai bambini, e non solo, quello della canzone che nel 2003 vinse la 46esima edizione dello Zecchino d'Oro e che Antonella Clerici adottò come sigla informale del suo "Il Pranzo è servito".