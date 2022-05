Quando il cibo è un chiodo fisso: come funzionano le voglie in gravidanza?

La gravidanza è un particolare momento performante della vita dove possiamo osservare una sorta di “cambiamento di stato”: dopo quell’evento, la “donna” diventa “madre”. Tutto come prima ma niente come prima. Infatti, un’antica locuzione popolare dice: finché non si è madre si resta figlia. In questo particolare momento della vita si osservano cambiamenti fisiologici e comportamentali nel corpo femminile, per creare un ambiente favorevole allo sviluppo dell'embrione.