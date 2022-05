Un anno in cucina con Peppe Guida: pasta, patate e fiordilatte

L’ingrediente che rappresenta la terra, l’orto, la natura, per Peppe Guida (chef del ristorante stellato Antica Osteria Nonna Rosa e di Villa Rosa-La Casa di Lella, a Vico Equense) è la patata. Per questo per il mese di maggio lo chef ha scelto di proporre quattro ricette a base di patate, iniziando con un grande classico della cucina partenopea e campana in generale.

La Ricetta

Ingredienti per 3 persone:

280g di pasta mista mischiato delicato del Pastificio di Campi

500g di patate

350g di passata di pomodoro

100g di fiordilatte

50g di parmigiano grattugiato

Prezzemolo q.b.

1 peperoncino

1 cipollotto

1 spicchio di aglio

Sale q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Procedimento:

Pelare le patate e tagliarle a dadini piccoli. Lessarle per pochi minuti in acqua poco salata. In un tegame mettere un giro generoso di olio e rosolare l’aglio, il cipollotto tritato e una punta di peperoncino tritato. Unire le patate lessate, mescolare, fare insaporire qualche minuto e agiungere la passata di pomodoro. Cuocere aggiungendo poco per volta qualche mestolo di acqua calda (ma non dovrà essere troppo brodoso).



Quando inizierà il bollore e le patate saranno a metà cottura, aggiungere la pasta mista e continuare a cuocere aggiungendo poco per volta acqua calda (o brodo vegetale). Quando la pasta sarà cotta, aggiustare di sale e unire un poco di prezzemolo tritato, fuori dal fuoco mantecare con il parmigiano grattugiato e un filo di olio extravergine di oliva. Tagliare il fior di latte a dadini e disporli sul fondo di ogni piatto.



Disporre la pasta e patate sul fior di latte, spolverare con altro parmigiano, unire un filo di olio a crudo e servire.