Michael Jordan VS LeBron James: la sfida ora è a colpi di Tequila

Da un lato un'icona senza tempo: mai battuto nelle Finals, cinque volte Most Valuable Player Award dell'NBA, un nome che come per tutti i miti identifica l'epoca, il sentiment, un modo quasi di intendere la vita. Dall'altro il suo delfino, oramai diventato re a tutti gli effetti: grande intelligenza cestistica, quattro volte MVP, 3 volte campione NBA.