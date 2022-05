Che gusto ha l'Italia? Ecco i cento piatti che la raccontano a tavola

Una caramella al gusto di Italia che sapore avrebbe? Se lo chiediamo a uno straniero che ama assaggiare luoghi comuni probabilmente tirerebbe in ballo la pizza, ma la risposta è molto lontana dalla verità. L'Italia non ha un gusto unico perché siamo un tempio della biodiversità, dalla terra alla tavola. Siamo il Paese dove anche le ricette più classiche cambiamo sapore passando da una città all'altra.

Questa ricchezza rende la nostra cucina la più affascinante del mondo, paragonabile soltanto a quella cinese. Un'offerta fatta di decine di ricette regionali che regalano unicità a qualunque viaggio gastronomico attraverso l'Italia. Ogni Regione ha i suoi punti di forza. “I piaceri del Gusto”, il mensile del gruppo Gedi in edicola dal 12 maggio con Repubblica e La Stampa, ha provato a scegliere i cento piatti che raccontano il Paese. Un percorso quasi estremo con tantissime esclusioni illustri che faranno discutere. E, a rendere tutto ancora più complicato, abbiamo puntato anche sui ristoranti dove assaggiare questo concentrato di italianità. E ne abbiamo scelti due per ogni piatto, anche in questo caso gli esclusi sono davvero numerosi e bravissimi.

Per esempio, per la Sicilia abbiamo puntato su “Macco di fave”, “Pasta alla Norma”, “Pasta con le sarde”, “Sarde a beccafico” e “Cassata siciliana”. È evidente come manchino i cannoli o tutti i piatti con il pesce spada e pure il cous cous che nella Sicilia contemporanea è un piatto protagonista. Ma la redazione del “Il Gusto” ha fatto quelle scelte e per ogni piatto abbiamo indicato dove mangiarlo.

Le scelte sono un mix di alta ristorazione e trattore, di botteghe del gusto e ristoranti di paese. La cucina è un continuo rimescolamento tra alto e basso. L'evoluzione dei piatti è segnata da contaminazioni con la cucina delle famiglie nobili in passato e ricche oggi, che si contamina con quella delle case e della ristorazione più povera. La cucina italiana è talmente forte grazie ai suoi prodotti che può arrivare all'essenza delle ricette dove l'ingrediente segreto è spesso solo un'abitudine alimentare di una famiglia o di una nonna particolarmente rigorosa.

Oltre a viaggiare dentro le tradizioni gastronomiche italiane, il numero de “I piaceri del Gusto” in edicola a 50 centesimi più il prezzo del quotidiano, accompagnerà i lettori nelle mete gastronomiche più richieste e attese dell'anno con tanto di viaggi in bicicletta ad assaggiare la Danimarca e la Corsica, senza dimenticare le fondamentali tappe gastronomiche anche tra le masserie di Puglia e in California.

I numeri di questo inizio di stagione di vacanze confermano con forza la tendenza annunciata già un anno fa dagli studi di Roberta Garibaldi, oggi amministratore delegato di Enit, ovvero che il legame tra la scelta di una destinazione e il cibo che vi si mangia è indissolubile. Per questo l'Italia con i suoi gusti resta la nazione più cercata nella rete. Peccato che poi non tutto questo interesse si trasformi in prenotazioni. Ma per questo ci stiamo attrezzando.