Champagne, tè, gin tonic: 50 sfumature di abbinamenti con la mozzarella

L'emozione comincia quando l’adagi sul piatto. I veri esperti precisano che la Mozzarella di Bufala Campana Dop non va tagliata con il coltello, ma mangiata con le mani per non perdere i succhi. Un po’ come la signora Gentile, quella con la pelliccia sotto al sole, in È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino.