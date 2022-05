Mario Draghi ambasciatore dei vini italiani ai big del mondo

Mario Draghi ambasciatore del vino italiano con i grandi del mondo. Dopo la speciale cassetta di etichette di pregio regalata a Mark Zuckerberg in visita a Palazzo Chigi il 5 maggio, il capo del governo, in viaggio negli Stati Uniti, ha fatto dono al presidente americano Joe Biden di una super selezione che mette insieme il top della produzione vitivinicola italiana. Quattro super etichette tirate fuori dalla ricchissima gamma offerta dal nostro Paese, in particolare da Piemonte, Toscana e Campania: stiamo parlando di un Barbaresco Sorì San Lorenzo Gaja del 2016, di un Masseto 2018 (vino cult di Bolgheri, punta di diamante del Gruppo Frescobaldi), un Sassicaia 2018 (simbolo del top dell’Italia da bere nel mondo, realizzato a Bolgheri nella storica Tenuta San Guido) e un bianco profumato e di grande eleganza firmato Marisa Cuomo: Costa d’Amalfi Fiorduva (blend di vitigni autoctoni quali Fenile 30%, Ginestra 30%, Ripoli 40%).

La cassetta di vini regalata da Draghi a Biden

I vini sono stati selezionati e donati dalla Fis, Fondazione italiana vini, sotto la supervisione del fondatore e presidente Franco Maria Ricci, scelti per il prestigio del brand, per la qualità dell’etichetta e soprattutto perché rappresentativi della cultura enologica italiana. Tutte le bottiglie, infatti, sono molto note del mondo dei fine wines e rappresentato il meglio del made in Italy e dei territori più eccellenti della nostra produzione vitivinicola. Si parla di un costo base complessivo di circa 2mila euro, che sale anche al doppio se si considerano i prezzi in enoteca.

Altro che succo di mirtillo, Draghi regala vini di pregio a Mark Zuckerberg di Lara Loreti 06 Maggio 2022 di Lara Loreti

Mario Draghi ha consegnato il dono a Biden martedì 10 maggio, nel corso del loro incontro a Whashington. Regalo che il presidente americano ha molto apprezzato. Il presidente del Consiglio, infatti, s’è recato negli Usa per un viaggio di due giorni con la missione di incontrare Biden e Nancy Pelosi, a cui s’è aggiunta una visita mercoledì 11 all'ambasciata d'Italia. I due presidenti hanno fatto il punto sul conflitto russo-ucraino, discutendo di vari temi, dal delicato argomento, che divide gli italiani, del rifornimento di armi all’Ucraina alle sanzioni a Mosca, dal sostegno a Kiev fino alla sicurezza energetica. Obiettivo: consolidare "le eccellenti relazioni e la solidità del legame transatlantico". I due presidenti hanno trovato una forte intesa nell’obiettivo comune di mettere fine al massacro della guerra.