Gli orsetti Haribo compiono 100 anni: ecco come li inventò un caramellaio di Bonn

Hans Riegel è un caramellaio di Bonn e negli anni Venti inizia la sua attività in un retrobottega insieme alla moglie Gertrude. Il suo laboratorio è composto di pochi e rudimentali attrezzi: un sacco di zucchero, una lastra di marmo, uno sgabello, una cucina in muratura, un calderone di rame e un rullo. Gertude si occupa delle consegne girando in bicicletta per la città, mentre Hans mette a punto le sue ricette.