On the road verso Terra Madre: "In questo 2022 serve una rigenerazione totale. Del suolo, dei borghi e dei pensieri" di Elisabetta Pagani

I presìdi (@Alessandro Vargiu/Archivio Slow Food)

A Villa Borghese a Roma la prima di una serie di tappe di avvicinamento alla manifestazione, che si terrà dal 22 al 26 settembre a Parco Dora a Torino. La presidente di Slow Food Italia Barbara Nappini: "Tra pandemia e guerra è un momento critico. Vedersi sarà indimenticabile"