Grano, prezzi sui massimi dopo lo stop alle esportazioni dell'India di Sandra Riccio

(@Money Sharma/Afp) (afp)

Da inizio anno le quotazioni sono salite di oltre il 40%. Coldiretti: la crisi ora riguarda anche l'Italia. Il nostro Paese importa il 62% del proprio fabbisogno per la produzione di pane e biscotti, il 35% per la pasta e il 46% del mais per il bestiame