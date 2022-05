Giovanni Aiello, enologo per amore nella Valle dei Trulli

La mia prima Verdeca la assaggiai durante il servizio militare a Taranto (era il 1986) e ogni volta che l’ho ritrovata mi ci son buttato con una certa curiosità. Per due anni di seguito, alla tavola del ristorante Dimora Ulmo di Matera, che ha una vista sui Sassi fra le più suggestive che possiate immaginare, ho pasteggiato con la migliore Verdeca di sempre che vado a raccontare.

Viva la verdeca, quindi, vitigno pugliese della Valle d’Itria che prende il nome dal colore verdeggiante dell'acino, e che, dopo un passato nel quale veniva usata soprattutto come base per vini dolci o anche per vermouth, oggi è affascinante scoprire le rinnovate interpretazioni di queste uve, grazie all'intraprendenza di vignaioli impegnati parte meridionale dell'altopiano delle Murge, nota anche come “Valle dei Trulli”.

Giovanni Aiello di Castellana Grotte (Ba), classe 1985, che dà di sé la definizione di “enologo per amore”, è uno di loro. Dopo gli studi di enologia tra Conegliano e San Michele, e varie esperienze all'estero (California e Australia), ha fatto ritorno nella sua Puglia con idee ben chiare sul futuro da vignaiolo. Così, nel 2015, con una corretta politica dei piccoli passi, ha iniziato a prendere in gestione e in affitto alcune vigne, per poi procedere alle successive acquisizioni. Oggi gli ettari vitati complessivi sono così poco più di sette per una media di 36 mila bottiglie l'anno.

Due i vini che mi hanno colpito. Il Valle D’Itria Chakra Verde Verdeca 2018, che ha colore giallo tendente all’oro; al naso note miste a spezie e frutta bianca; in bocca è caratteristico, sapido, sostenuto da una piacevole acidità. La degustazione più recente, relativa alla vendemmia 2021, ha confermato le aspettative, rivelando sentori netti di pesca e acidità diffuse con un finale sapido caratteristico. Le uve raccolte in quell'areale conosciuto come “Canale di Pirro”, alle pendici della Valle d’Itria, figlia di un’ampia depressione carsica, vengono vinificate in acciaio con riposo sulle fecce fini fino al febbraio successivo la vendemmia.

Chakra Verde Verdeca

Ancor più complesso il suo Valle D’Itria Verdeca Chakra “Essenza” 2017, prodotto da una vigna secolare, dove gli elementi speziati della verdeca si esprimono con maggiore concentrazione. Anche in questo caso, l'annata più recente 2020, che già al colore presenta un oro lucente, è stata un'esplosione di sentori unici, come chinotto, zafferano, zenzero, con tannicità vellutata e armonica in bocca. Un vino carezzevole e amaricante nello stesso tempo. Della linea “Chakra” - che sono dei punti di intersezione tra i canali energetici del nostro corpo -, con le sue etichette dipinte a mano che rimandano all’essenzialità dei paesaggi pugliesi, fatti di pietra viva e colorate distese di campi, emerge anche il Gioia del Colle Primitivo Chakra Rosso 2019, prodotto con uve primitivo in purezza, vinificate con la tecnica innovativa denominata “vendanges entières”, in cui i grappoli, accuratamente selezionati, vengono utilizzati interi nei tini aperti. La fermentazione malolattica avviene in barrique e tonneaux, di secondo passaggio e terzo passaggio, dove rimane fino alla primavera successiva. Ha colore rosso impenetrabile, note fruttate e di polvere da sparo, e ampia speziatura finale.

Gioia del Colle Primitivo Chakra Rosso

Con le stesse uve del precedente, nasce anche il rosato di casa Aiello, ovvero il Puglia Primitivo Rosato Chakra Rosato 2021. Le uve, pigiate e diraspate delicatamente restano a contatto con le bucce per poche ore. Al termine della macerazione, dopo la svinatura, il mosto viene fermentato in acciaio a temperatura controllata. Rivela un bel colore rosa cerasuolo, note di frutti di bosco e di rosa, per una eleganza complessiva che caratterizza l'assaggio.

Puglia Primitivo Rosato Chakra Rosato

Infine, il Valle D’Itria Bianco Frizzante Chakra Blu 2020, da uve verdeca e altre uve rare rifermentate in bottiglia. La vinificazione avviene in acciaio a temperatura controllata. A gennaio viene aggiunta al vino base la liqueur de tirage necessaria alla presa di spuma, e poi rimane sur-lie in bottiglia. Ha vena sapida, note fruttate, termina decisamente secco, de è in cerca di un suo equilibrio, ma il bello della verdeca è la sua purezza selvaggia che a me ha fatto innamorare. Del resto Aiello è un enologo per Amore, ça va sans dire.

Giovanni Aiello - Soc. Agr. “Enologo per Amore”

Putignano (Ba)

via Cacciottoli, 1-3

tel. 349 6376195

Una bottiglia di Valle D’Itria Chakra Verde Verdeca: euro 14