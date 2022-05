Dai gioielli alla vigna: Giovanni Bulgari e quella cantina fuori dalle rotte

Giovanni Bulgari è persona a dir poco riservata, una vita trascorsa lontano dai riflettori, fatta di poche parole e tanto lavoro, ieri nella celebre maison d’alta gioielleria di famiglia dove fino al 2002 è stato un apprezzato gemmologo selezionatore di pietre preziose, oggi in vigna ed in cantina nell’azienda PoderNuovo a Palazzone, fazzoletto di Toscana più o meno sconosciuto, perfetto rifugio per caratteri schivi e amanti della campagna. Un amore che il giovane condivide con tutta la famiglia, da sempre impegnata anche in attività agricole nelle zone tra Cetona, Sarteano e Città della Pieve, trascorrendo sin da bambino tutti i fine settimana nella grande casa a Corbara, in Umbria, dove ancora oggi è attiva la produzione olearia con tanto di frantoio di proprietà.

Ma la vera “vocazione” arriva nel 2004 quando, insieme al padre Paolo, decide di acquisire l’azienda situata “a due passi dall’Umbria e quattro dal Lazio”, in un luogo al di fuori da ogni denominazione, fatta eccezione quella del Chianti dei Colli Senesi. Una bella sfida perché, se da un lato si respira la libertà dagli obblighi imposti dai disciplinari, dall’altro è indubbio che la zona non possegga l’appeal di Montalcino e della zona del Chianti Classico, per citare un paio di esempi, circostanza che implica ricadute non banali sotto il profilo commerciale e dell’ospitalità. Ma le sfide, si sa, sono foriere di opportunità e la mancanza di un’azienda “di riferimento” in questa micro area ha creato un vuoto che Giovanni Bulgari ha tutta l’intenzione di colmare, lavorando a dovere i 25 ettari vitati (50 in totale) dove ad oggi nascono quattro etichette annualmente prodotte in circa 80mila esemplari.

I due vini d’entrata sono NicoLeo, gradevole e fresco blend di Grechetto e Chardonnay, l’unico bianco prodotto da uve provenienti dalle vigne di Corbara, in Umbria, lavorate però in Toscana e Therra, da uve Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot. Esuberante al naso, con note di frutti rossi croccanti fuse a spezie dolci, ma anche al palato, con un tannino ben gestito e una buona persistenza. Argirio è un ambizioso Cabernet Franc in purezza, promette di diventare un grande vino a patto di limare alcune piccole sbavature che appannano lievemente un sorso elegante e potente al tempo stesso. Sotirio è un Sangiovese 100%, unico cru omaggio al capostipite Sotirio Bulgari, originario di una famiglia di argentieri del nord della Grecia e giunto in Italia nel 1884 per aprire il primo negozio in via Sistina, diventando in poco tempo creatore di gioielli leggendari e aprendo la boutique storica in via Condotti. Austero nell’etichetta - di colore nero con graffi argento - Sotirio ha un naso complesso, concentrato su frutti maturi e tostatura, introducendo un sorso appagante, setoso e di buona intensità.

“Per me è stato un grande privilegio lavorare nell’azienda di famiglia nel settore delle materie prime - racconta Giovanni Bulgari -. La passione che avevo per la creazione di gioielli è stata grande, ma ha prevalso quella per l’agricoltura e la campagna. La viticultura per me rappresenta la produzione più creativa possibile, in questo senso ha tantissime analogie con il mondo dei gioielli”. Un estro creativo naturalmente assecondato da un team affiatato, ma che ha richiesto un lavoro di “cesellatura” solitario e la scelta, coraggiosa, di rinunciare alla consulenza di enologi di grido. “La mia idea è stata quella di valorizzare appieno il terroir di PoderNuovo, cercando di dare ai vini una loro identità personale. Volevo creare il mio stile, producendo vini che mi piacessero e che non fossero riconducibili a mani esterne”. A proposito di stile, tutti i vini affinano in cemento. “Lo considero un ottimo contenitore, perfetto per armonizzare i vini prima dell’imbottigliamento”. Sotirio è un omaggio al capostipite, dall’etichetta al contenuto: un Sangiovese austero che sembra voler mettere tutti sull’attenti. Un prodotto molto diverso rispetto agli altri del territorio. “Sì, è vero! Non è il classico Sangiovese che siamo abituati a degustare in Toscana, proprio per questo è un vino unico. Un Sangiovese che non ti aspetti, con dei tannini setosi ed eleganti, per noi è una piccolissima produzione ed averlo legato alle origini della mia famiglia mi rende molto felice”. Argirio ha un bel timbro, forse c’è ancora qualche angolo da smussare, ma lo stile è preciso e anche coraggioso dal momento che parliamo di un Cabernet Franc in purezza: “Per noi il Cabernet Franc è molto importante. Il suolo ed il microclima di PoderNuovo si adattano benissimo a questo vitigno, Argirio ha tutte le carte in regola per essere tra i migliori Cabernet Franc della Toscana”. Una bella e beneaugurante ambizione che, in qualche modo, rievoca la determinazione con cui il compianto Andrea Franchetti, deciso a produrre i vini migliori del mondo, iniziava la sua avventura enologica nella vicina Tenuta di Trinoro, a Sarteano, negli anni Ottanta.