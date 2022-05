Caffè, qual è il prezzo giusto? Per gli esperti almeno 1,50 euro

La notizia è stata ribattuta più volte: una caffetteria con torrefazione di Firenze ha subito una multa perché un cliente si è lamentato di un decaffeinato a 2 euro. La multa è stata comminata perché il prezzo non risultava esposto sul menu fornito ai clienti, ma da quel momento in poi sul web e non è solo è partito un tam tam importante, incentrato sullo stato dell'arte del caffè in Italia.