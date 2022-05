La rivincita del gorgonzola: cresce più di Grana e Parmigiano

Il Gorgonzola cresce più di Grana Padano e Parmigiano Reggiano e guarda ai nuovi mercati del sud-est asiatico con Cina, Singapore, Corea del Sud, Cambogia e Malesia a fare la parte del leone: qui - come anticipa Antonio Auricchio, presidente del Consorzio di tutela - nei primi mesi dell’anno si sono registrati «incrementi a tre cifre percentuali», che hanno attenuato gli effetti della congiuntura internazionale che influenza i mercati occidentali.



Pochi giorni fa, invece, sono stati resi noti i numeri relativi al 2021, anno che ha riservato sorprese: una su tutte è la crescita dell’erborinato più famoso d’Italia che, con un aumento di produzione del 3%, è riuscito a correre più veloce di Grana Padano e Parmigiano Reggiano. All’estero è ancora l’Estremo Oriente a tirare la volata con il Giappone che si conferma il primo Paese asiatico per forme di Gorgonzola importate, oltre 7mila, nei primi due mesi del 2022 (+27% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente secondo i dati Clal/Istat). L’Europa si conferma destinazione leader in un mercato che vede uscire dai confini 1/3 delle forme prodotte: il 49,6% dell’export 2021 ha raggiunto Germania e Francia, Paesi in cui il Gorgonzola è storicamente molto amato (in Francia sin dal 1700). Nel resto del mondo, le esportazioni del formaggio aumentano verso Usa (+27,5%), Australia (+2,42%) e Svezia (11,83%).



A livello di produzione, è il Piemonte a detenere il primato con 3.729.203 forme uscite dai caseifici (concentrati soprattutto nel Novarese) su un totale di 5.258.828; la Lombardia si ferma a 1.529.625.



Negli ultimi dodici mesi, il mercato del Gorgonzola ha raggiunto anche Armenia, Ecuador, Egitto, Quatar e Uganda, per un totale di 91 Paesi, il 48% del totale.

Sul mercato interno, invece, i periodi di lockdown hanno favorito la sperimentazione e portato all’incremento record della versione “piccante” (alternativa alla “dolce”, più cremosa): un Gorgonzola dal gusto più deciso e più vocato alle lunghe stagionature, la cui produzione è cresciuta del 18,81%, con una quota di 685.403 forme, pari al 13% della produzione totale.

Numeri molto diversi da quelli di un secolo fa, quando da Novara partiva un treno settimanale carico di forme alla volta dell’Inghilterra. Churchill ne andava matto, e pare che avesse addirittura ammonito la Raf, a guerra in corso, per risparmiare la città lombarda di Gorgonzola dai bombardieri inglesi.

Oggi, invece, l’erborinato deve difendersi da altri attacchi: sono quelli delle improbabili imitazioni che, purtroppo, non mancano ai quattro angoli del pianeta. L’italian sounding preoccupa anche Auricchio: «I numeri dimostrano che il Gorgonzola è molto amato, ma questo ci espone anche a tante imitazioni in cui vengono utilizzate fraudolentemente anche solo parti del nome come “Gorgo” o “Zola”». Il Gorgonzola, è bene ricordarlo, si fa solo in Piemonte e Lombardia.