Sì alle cotolette di piselli: piacciono ad oltre 5 milioni di italiani

Cotolette, burger e bocconcini a tutta natura. Con proteine vegetali che finiscono direttamente nel piatto e puntano a diffondere una cultura green in cucina non solo fra vegetariani e i vegani ma soprattutto fra quanti vogliono assicurarsi una dieta diversificata, a tutto benessere. E che sono tanti come confermano i dati NielsenIQ, che hanno fotografato lo scenario dei consumi in aumento in questo settore in occasione della presentazione di tre nuovi prodotti verdi di Amadori. Il gruppo agroalimentare emiliano ha deciso di diversificare l'offerta e dalle carni ovicole (e anche suine) approda nel cosiddetto "plant based", che letteralmente significa "basato sulle piante". Vale a dire: un'alimentazione che è sì focalizzata sul vegetale, ma non esclusivamente. Si tratta di un segmento in espansione in un mercato che negli ultimi tre anni ha registrato una crescita costante, con un incremento del +25% a valore e del +23% a volume, raggiungendo 113 milioni di euro di fatturato nel 2021.

Un burger vegetale

Risultati ottenuti grazie ai prodotti a base di proteine verdi che oggi sono presenti sulle tavole di 5,2 milioni di italiani. Il 92% di questa fascia di popolazione non ha rinunciato alla carne che dichiara di consumare regolarmente pur sottolineando l’interesse per un "regime vario e bilanciato". Regime in cui il patrimonio proteico che proviene da più fonti riveste un ruolo sempre più centrale. In linea con un'attenzione maggiore a tutto ciò che rientra nel ben-essere a 360 gradi. E riguarda la qualità della vita, diventata una vera priorità dopo l'irruzione del Covid-19. "La nostra attenzione nei confronti delle proteine vegetali parte da più lontano, già dal 2018. Da allora abbiamo studiato attentamente il prodotto e siamo andati incontro alle nuove esigenze del consumatore" spiega a Il Gusto Francesco Berti, amministratore delegato dell'azienda fondata alla fine degli anni Sessanta a San Vittore di Cesena, specialista nel comparto avicolo e non solo con i tre colori che ricordano quelli della bandiera italiana. Vale a dire: bianco (pollo), rosso-rosa (suini) e verde (vegetali).

A interpretare le tre new entry della nuova linea “Ama Vivi e Gusta” (realizzate con le proteine dei piselli e senza la presenza di soia) ci ha pensato lo chef tv Simone Rugiati che ha proposto le creazioni veggy con il suo tocco creativo. Il burger che sarà festeggiato il 28 maggio (anche nella versione green) nel "World Burger Day" viene cucinato con una selezione di condimenti che accostano il croccante del lattughino, il fresco e l’acido del pomodoro verde, lo spirito mediterraneo del friggitello brasato dolce e il balsamico della mostarda al miele e della confettura delle cipolle di Tropea. Risultato: un panino goloso e al tempo stesso povero di grassi.

Burger Cotoletta e Birbe vegetali nelle creazioni di Simone Rugiati

I bocconcini-birbe vegetali, invece, vengono accostati a una sorta di insalata siciliana rifatta con olive nere, polvere di capperi, gelée di agrumi, concentrato di pomodoro. Per la cotoletta, invece, l'idea è quella di regalare una parte proteica a una parmigiana scomposta di melanzane e pomodori, alleggerita per esaltare tutti questi ingredienti con il condimento di un pesto delicato realizzato con basilico e rucola.